Balážovej účinkovanie sa skončilo rýchlo: Je to obrovská škoda

Tokio 26. júla (TASR) - Účinkovanie slovenskej stolnej tenistky Barbory Balážovej na OH 2020 v Tokiu sa skončilo skôr, ako by si želala. Po vypadnutí z mixu v úvodnom osemfinále odohrala aj vo dvojhre len jediný zápas. V pondelok podľahla naturalizovanej Američanke Liou Ťüan 0:4 na sety.



Nenapravila si tak chuť po neúspešnom štarte na hrách, keď s Ľubomírom Pištejom prehrali ako nasadené päťky s rumunským párom Bernadette Szőcsová, Ovidiu Ionescu. V singli mala ako 31. nasadená v prvom kole voľný žreb, v druhom ju čakala niekdajšia mládežnícka reprezentantka Číny, ktorá v Tokiu účinkuje v drese USA. Tridsaťšesťročná Liou Ťüan sa musela prebojovať do hlavného pavúka z predkola, v ktorom zdolala Nigérijčanku Olufunke Oshonaikeovú 4:1 a rovnakým skóre sa presadila aj v 1. kole proti Španielke Galii Dvorakovej.



Bohužiaľ pre slovenskú výpravu, jej úspešné ťaženie pokračovalo aj proti v rebríčku takmer o 400 miest vyššie postavenej Balážovej. "Olympiáda sa pre mňa už skončila. Spravila som pre to maximum, či už v príprave alebo za stolom, no bohužiaľ to nevyšlo tak ako by som chcela, ako by sme si to predstavovali. Určite je to škoda," uviedla po pondelňajšej prehre.



Balážová nepotvrdila úlohu papierovej favoritky. Počas celého zápasu nenašla účinný recept na súperku, ktorá ťažila z kvalitného forhendu a Slovenke robila problémy nepríjemnými topspinovými údermi. Balážová robila v dôležitých momentoch priveľa ľahkých chýb, čo bola voda na mlyn súperky. "Myslím si, že som podala celkom dobrý výkon, ale súperka bola proste lepšia. Je to bývalá reprezentantka Číny. Musím povedať, že v tomto zápase mala navrch. Celý zápas som hľadala cestu, ako ju zdolať, alebo sa na určitých momentoch chytiť. Jediné, čo si vyčítam, je nevyužitie šance v prvom sete za stavu 9:9, keď som bola na servise a skazila som vlastne moju loptu," povedala.



Na olympiáde v Tokiu zostal zo slovenskej stolnotenisovej výpravy v hre len Jang Wang. V pondelkovom premiérovom vystúpení zdolal Austrálčana Davida Powella suverénne 4:0 na sety. Súperovi nedal žiadnu šancu a dovolil mu uhrať iba štrnásť bodov, pričom v posledných dvoch setoch iba po tri. Jang odštartoval v Tokiu priamo v 2. kole, Powell mal nastúpiť v 1. kole proti Čechovi Pavlovi Širučekovi, toho však vyradil koronavírus. Slovenský reprezentant sa v ďalšej fáze stretne v stredu s dvanástym nasadeným domácim hráčom Koki Niwom.