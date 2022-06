Bale by mohol v drese Los Angeles FC debutovať v derby proti Galaxy

Los Angeles 27. júna (TASR) - Kapitán waleskej futbalovej reprezentácie Gareth Bale by v drese Los Angeles FC mohol v zámorskej MLS debutovať 8. júla v derby proti Los Angeles Galaxy. Informoval o tom jeden z prezidentov a zároveň generálny manažér klubu John Thorrington. Tridsaťdvaročný krídelník podpísal podľa agentúry AFP zmluvu na 12 mesiacov s opciou do roku 2024.



Bale príde do Los Angeles ako voľný hráč po tom, ako mu 30. júna vyprší zmluva s Realom Madrid. Hráčom LAFC sa stane oficiálne 1. júla. "Som extrémne nadšený z tohto kroku. Je to správne miesto pre mňa a pre moju rodinu. Je to správne načasované v mojej kariére a neviem sa dočkať, kedy sa začnem pripravovať s tímom, ktorému chcem pomôcť k zisku trofejí," povedal Bale.



"Ešte musíme vyriešiť imigračné dokumenty a podobné veci, ale dúfame, že v priebehu budúceho týždňa až 10 dní budeme schopní sa o to postarať. Prvý zápas, pre ktorý by mohol byť k dispozícii, bude 8. júla," uviedol Thorrington.



Bale vypadol v minulom ročníku zo základnej zostavy Realu, s ktorým päťkrát vyhral Ligu majstrov a trikrát získal titul v La Lige. V Los Angeles chce nabrať hernú kondíciu, aby bol pripravený na konci roka na svetový šampionát v Katare. "Nie je to len o šiestich mesiacoch a príprave na MS. Veríme, že medzi nami a Garethom pôjde o dlhodobé partnerstvo," vyhlásil Thorrington pre zámorské médiá.