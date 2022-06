Bale možno zavíta do Getafe, podľa šéfa Torres im ho sami ponúkli

Madrid 9. júna (TASR) - Waleský futbalista Gareth Bale by aj po odchode z Realu Madrid mohol zostať v španielskej La Lige. Angel Torres, prezident Getafe, na stredajšej tlačovej konferencii prezradil, že jeho klub je v kontakte s 32-ročným krídelníkom.



"Približne pred trištvrte hodinou som hovoril so zástupcami Garetha Balea. Sami nám ho ponúkli. Musíme si to ešte celé prejsť s naším realizačným tímom a športovými manažérmi," citovala Torresa agentúra DPA. Getafe skončilo v uplynulom ročníku La Ligy na 15. mieste, iba bod ho delil od zostupujúcej Granady.



Bale nedávno potvrdil svoj odchod z Realu, v tíme úradujúceho španielskeho šampióna a víťaza Ligy majstrov oficiálne skončí 30. júna, keď mu vyprší zmluva. Na Santiago Bernabeu prišiel v roku 2013 z Tottenhamu Hotspur za 100 miliónov eur. Počas ôsmich sezón získal s Realom tri ligové tituly, päťkrát triumfoval v LM, trikrát sa radoval na MS klubov aj v Superpohári UEFA, raz v Copa del Rey. V uplynulom období však nenastupoval pravidelne a predchádzajúcu sezónu absolvoval na hosťovaní v Tottenhame. Vo finále LM proti FC Liverpool (1:0) bol iba na lavičke náhradníkov, zo základnej zostavy vypadol už za bývalého trénera Zinedina Zidana. S fanúšikmi Realu sa rozlúčil už minulý týždeň sériou príspevkov na sociálnej sieti.



Bale teraz ako voľný hráč hľadá klub, v ktorom by pravidelne hrával a získal potrebnú kondíciu pred novembrovými MS 2022 v Katare. Waleská reprezentácia postúpila na svetový šampionát po dlhých 64 rokoch po tom, ako v nedeľnom finále európskej baráže zdolala v Cardiffe Ukrajinu 1:0. Podľa DPA sa o Balea zaujíma okrem Getafe viacero klubov, vrátane Cardiff City z jeho rodného mesta, či mužstiev zo zámorskej MLS.