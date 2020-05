Bale by si po skončení v Reale vedel predstaviť hrať za MLS

Madrid 1. mája (TASR) - Waleský futbalista Gareth Bale by si po ukončení pôsobenia v Reale Madrid vedel predstaviť, že by jeho kariéra pokračovala v zámorskej Major League Soccer (MLS).



Špekulácie o odchode 30-ročného krídelníka zo San Bernabeu sa ťahajú prakticky už od minulého leta po tom, ako Bale pod taktovkou trénera Zinedinea Zidanea stratil stabilné miesto v základnej zostave. Horúci vyzeral byť jeho transfer do čínskeho Ťiang-su Su-ning, ktorý sa však napokon nepodarilo dotiahnuť do konca.



"Major League Soccer sa mi veľmi páči. Vidno, že sa zvýšila jej kvalita. Mužstvá sa zlepšujú, kluby budujú infraštruktúru, hrá sa na krásnych štadiónoch. Myslím si, že kvalita súťaže každým rokom rastie," citoval portál goal.com slová Balea, ktorý má s Realom zmluvu do júna 2022.