Bale je spokojný na dôchodku, s majiteľmi Wrexhamu si rád zahrá golf

Londýn 28. apríla (TASR) - Gareth Bale neplánuje návrat zo športového dôchodku a odmietol ponuku filmových hviezd Ryana Reynoldsa a Roba McElhenneyho, ktorí ho lákali do svojho klubu Wrexham AFC.



Dvojica pred pár dňami oslávila veľký úspech, keď ich tím postúpil do štvrtej anglickej ligy. Pri tejto príležitosti ponúkli Baleovi šancu prežiť ešte jednu "magickú sezónu" vo Wrexhame. "Gareth Bale, poďme si zahrať golf, kde ťa určite nebudem štyri hodiny presviedčať, aby si prišiel na poslednú magickú sezónu do Wrexhamu," napísal McElhenney na svojom twitterovom profile. Do konverzácie sa postupne zapojil aj Bale s Reynoldsom.



Tridsaťtriročný Bale, ktorý ukončil kariéru v januári, však v piatok vyhlásil, že nemá plány prerušiť dôchodok. "Nemyslím si, že by som sa vrátil. Skôr by som si dal partičku golfu s Robom. Porozprávame sa, zasmejeme, ale som celkom spokojný tam, kde som. Trávim veľa času s mojimi deťmi, mojou ženou. Veľa tohto času som stratil počas tých rokov, keď som bol oddaný futbalu. Teraz si užívam rodinný život a občas golf," uviedol bývalý hráč Tottenhamu a Real Madridu a dodal, že futbal mu nechýba.



Wrexham odohrá svoj posledný zápas sezóny v sobotu na pôde Torquay a v prípade víťazstva zvýši svoj rekordný bodový zápis v piatej najvyššej súťaži National League na 113 bodov.