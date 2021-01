Bale nedostane podľa Mourinha minúty na ihrisku zadarmo

Londýn 25. januára (TASR) - Gareth Bale nedostane miesto v zostave futbalistov Tottenhamu ako darček, musí si ho podľa trénera Joseho Mourinha zaslúžiť v tréningu. Reprezentant Walesu a kmeňový hráč Realu Madrid údajne nemá aktuálne potrebnú výkonnosť.



Tridsaťjedenročný Bale prišiel pred sezónou z Realu Madrid na ročné hosťovanie, no od začiatku novembra nastúpil v Premier League iba na 45 minút. V januári sa predstavil iba v zápase FA Cupu proti tímu Marine. "Všetci vieme, že mal problémy v uplynulých sezónach. Je známe, že k nám prišiel zranený. Lenže minúty v zápase, to nie je niečo, čo môžem hráčom iba tak venovať," povedal podľa AFP portugalský tréner Tottenhamu.



Fanúšikovia a novinári očakávajú, že Bale by sa mohol predstaviť v zápase 4. kola FA Cupu proti tímu Wycombe Wanderers, no Mourinho to nepovažuje za samozrejmosť. "Najdôležitejšia vec pre neho je konzistentnosť. Keď hráč absolvuje tréning vo vysokej intenzite bez problémov, potom je pripravený nie dostať, ale absolvovať minúty v zápase," vysvetlil Mourinho.