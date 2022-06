Bale si hľadá nový klub, no uistil, že Getafe to nebude

Cardiff 10. júna (TASR) - Waleský futbalista Gareth Bale uviedol, že po odchode z Realu Madrid zvažuje ďalšie kroky vo svojej kariére. Po tom, ako sa kvalifikoval s Walesom na majstrovstvá sveta v Katare, si hľadá nový klub. Isté je, že nezamieri do Getafe.



Tridsaťdvaročný krídelník reagoval na to, že prezident španielskeho klubu Angel Torres v stredu povedal, že kapitána Walesu mu ponúkol jeho agent. "Nepôjdem do Getafe, to je isté," povedal v piatok Bale. Tvrdenie Getafe rýchlo poprel aj jeho manažérsky tím.



Britské médiá ho spájali s prestupom do Cardiffu City v jeho rodnom meste, ako aj do Newcastlu a tímov v USA. Madrid opúšťa po deviatich rokoch, zmluva mu vyprší na konci tohto mesiaca. "Budem mať dosť času ísť na dovolenku a rozhodnúť sa o mojej budúcnosti," uviedol Bale pre agentúru AP.



Wales zdolal vo finále baráže Ukrajinu a prvýkrát od roku 1958 sa dostal na majstrovstvá sveta. "Chcem ísť na MS čo najlepšie pripravený. Len čo sa vrátim k normálnemu futbalu, moje telo bude robustnejšie a o čosi lepšie. Keď ste v tíme a nehráte, je veľmi ťažké získať rytmus, pokiaľ ide o vašu kondíciu a zdravie," povedal Bale.