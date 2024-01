Balinskis sa dohodol s Floridou na predĺžení zmluvy o dva roky

Sunrise 4. januára (TASR) - Lotyšský hokejista Uvis Balinskis predĺžil zmluvu s Floridou Panthers. Jeho pôvodný kontrakt platil do konca tejto sezóny. Nový je jednocestný v hodnote 1,7 milióna amerických dolárov a skončí až po ročníku 2025/26. Informovala o tom oficiálna stránka klubu NHL.



"Uvis je talentovaný obojsmerný obranca s vynikajúcimi schopnosťami tvoriť hru. Jeho úspešný prechod do severoamerického hokeja mu umožnil mať okamžitý vplyv a sme nadšení, že ho budeme mať aj naďalej v našej organizácii," uviedol generálny manažér Bill Zito.



Dvadsaťsedemročný obranca debutoval v profilige na začiatku tejto sezóny. Nastúpil na 18 duelov a zaznamenal jeden gól a asistenciu. Svoj prvý presný zásah v NHL strelil 10. novembra proti Caroline Hurricanes a pomol tímu k triumfu 5:2. Balinskis odohral aj osem stretnutí v AHL za Charlotte Checkers a drží si priemer bod na zápas, keď má bilanciu 1+7.



Predtým pôsobil tri sezóny v českej extralige. Za Litvínov hral dva roky. V ročníku 2022/23 bol hráčom Liberca a vyhlásili ho za najlepšieho obrancu súťaže, keď bol najproduktívnejší zo všetkých bekov v počte gólov (11) a bodov (35). V minulosti hral aj v Kontinentálnej hokejovej lige (KHL) a počas piatich rokov za Dinamom Riga odohral 135 zápasov so ziskom 34 bodov (10+24).



Balinskis reprezentoval Lotyšsko na piatich MS (2017, 2018, 2019, 2021 a 2023). Minulý rok získal s národným tímom na šampionáte v domácej Rige a Tampere historicky prvý cenný kov. Lotyši v súboji o 3. miesto zdolali USA 4:3 po predĺžení. Obranca odohral všetkých 10 zápasov a dosiahol dva body (0+2). Mužstvu pomohol kvalifikovať sa aj na ZOH 2022 v Pekingu. V Číne odohral všetky štyri stretnutia a mal tri asistencie. Lotyšsko však v kvalifikácii o postup do štvrťfinále prehralo s Dánskom 2:3 a skončilo na predposlednom 11. mieste