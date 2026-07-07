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Balogun po škandále o jeho treste: Rozhodnutie sme akceptovali
Škandál vyvolalo zrušenie trestu po telefonáte amerického prezidenta Donalda Trumpa prezidentovi Medzinárodnej futbalovej federácie (FIFA) Giannimu Infantinovi.
Autor TASR
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Seattle 7. júla (TASR) - Americký futbalista Folarin Balogun sa po pondelňajšej prehre 1:4 s Belgickom v osemfinále MS 2026 postavil pred zástupcov médií, aby odpovedal na otázky ohľadom kontroverzného zrušenia jeho trestu za červenú kartu. Rozhodnutie akceptoval.
Škandál vyvolalo zrušenie trestu po telefonáte amerického prezidenta Donalda Trumpa prezidentovi Medzinárodnej futbalovej federácie (FIFA) Giannimu Infantinovi. „Rozhodnutie sme akceptovali, keď som dostal červenú kartu a akceptovali sme ho aj vtedy, keď nám povedali, že môžem nastúpiť,“ vyhlásil 25-ročný útočník podľa agentúry DPA.
Balogun videl červenú kartu za faul pri víťazstve spoluhostiteľskej krajiny 2:0 nad Bosnou a Hercegovinou v šestnásťfinále. Po telefonáte Trumpa Infantinovi však FIFA disciplinárny trest zrušila bez toho, aby svoje rozhodnutie presvedčivo vysvetlila. „Požiadal som o preskúmanie situácie, pretože som si nemyslel, že to bol faul,“ povedal Trump na tlačovej konferencii.
Po záverečnom hvizde sa útočník francúzskeho AS Monaco na ihrisku rozprával s trénerom Belgicka Rudim Garciom o mimoriadnej situácii, ktorú oba tímy museli riešiť počas približne 30 hodín pred výkopom. „Prišiel za mnou, čo som veľmi ocenil. Nie je za nič zodpovedný. Neurobil nič zlé. Veľmi si ho vážim,“ povedal Garcia.
Hnev Belgičanov totiž nesmeroval na samotného hráča, ale výlučne na predstaviteľov FIFA na čele s Infantinom. Ten zápas sledoval priamo na štadióne, no tentoraz sa neobjavil na veľkoplošných obrazovkách. Spojené štáty sa s domácim svetovým šampionátom rozlúčili a vlastenecká atmosféra, ktorú ešte viac podporoval Trump, sa náhle skončila. Samotný škandál však pokračoval.
„Nemôže sa stať, aby do športu zasahovali štáty. Takto to jednoducho nejde,“ povedal počas televízneho prenosu bývalý nemecký reprezentant Bastian Schweinsteiger. Ostro sa vyjadril aj nastávajúci tréner nemeckej reprezentácie Jürgen Klopp: „Ak sa na tom naozaj dohodli Trump s Infantinom, je to šialené. Spochybňuje to úplne všetko. Títo dvaja ľudia, ktorí futbalu vôbec nerozumejú, by s tým nemali mať nič spoločné.“
Najmä pre Infantina tým kauza zrejme ani zďaleka nekončí. Už pred výkopom vyvolala bezprecedentnú vlnu kritiky. Postup FIFA ostro odsúdila aj Európska futbalová únia (UEFA), podľa ktorej bola prekročená „červená čiara“.
Najväčšími obeťami celej kauzy boli napokon samotní americkí reprezentanti vrátane Baloguna. Na ihrisku pôsobili neisto a nervózne. Hráči na čele s kapitánom Timom Reamom, stredopoliarom Tylerom Adamsom a Balogunom síce tvrdili, že škandál ani obrovský mediálny tlak nemali na ich výkon vplyv, lenže dianie na ihrisku tomu príliš nenasvedčovalo. „Bol to najhorší výkon USA, ale nikoho nesklamali. Bol to jednoducho návrat do reality,“ povedal bývalý hviezdny útočník Zlatan Ibrahimovič.
Belgicko tak naďalej živí nádej na veľký úspech. „Chcem zablahoželať USA k dobrému turnaju. Hrali výborne bez ohľadu na tento posledný zápas,“ povedal tréner Belgicka Garcia bez náznaku škodoradosti. Belgickí hráči na čele s Romelum Lukakum po štvrtom góle predviedli tanečnú oslavu, ktorú viacerí interpretovali ako napodobňovanie prezidenta Trumpa. Belgická futbalová federácia následne na sociálnej sieti zverejnila fotografiu jasajúceho Lukakua s rukou pri uchu a doplnila ju ironickým odkazom: „Tak teraz to skúste zrušiť.“
Škandál vyvolalo zrušenie trestu po telefonáte amerického prezidenta Donalda Trumpa prezidentovi Medzinárodnej futbalovej federácie (FIFA) Giannimu Infantinovi. „Rozhodnutie sme akceptovali, keď som dostal červenú kartu a akceptovali sme ho aj vtedy, keď nám povedali, že môžem nastúpiť,“ vyhlásil 25-ročný útočník podľa agentúry DPA.
Balogun videl červenú kartu za faul pri víťazstve spoluhostiteľskej krajiny 2:0 nad Bosnou a Hercegovinou v šestnásťfinále. Po telefonáte Trumpa Infantinovi však FIFA disciplinárny trest zrušila bez toho, aby svoje rozhodnutie presvedčivo vysvetlila. „Požiadal som o preskúmanie situácie, pretože som si nemyslel, že to bol faul,“ povedal Trump na tlačovej konferencii.
Po záverečnom hvizde sa útočník francúzskeho AS Monaco na ihrisku rozprával s trénerom Belgicka Rudim Garciom o mimoriadnej situácii, ktorú oba tímy museli riešiť počas približne 30 hodín pred výkopom. „Prišiel za mnou, čo som veľmi ocenil. Nie je za nič zodpovedný. Neurobil nič zlé. Veľmi si ho vážim,“ povedal Garcia.
Hnev Belgičanov totiž nesmeroval na samotného hráča, ale výlučne na predstaviteľov FIFA na čele s Infantinom. Ten zápas sledoval priamo na štadióne, no tentoraz sa neobjavil na veľkoplošných obrazovkách. Spojené štáty sa s domácim svetovým šampionátom rozlúčili a vlastenecká atmosféra, ktorú ešte viac podporoval Trump, sa náhle skončila. Samotný škandál však pokračoval.
„Nemôže sa stať, aby do športu zasahovali štáty. Takto to jednoducho nejde,“ povedal počas televízneho prenosu bývalý nemecký reprezentant Bastian Schweinsteiger. Ostro sa vyjadril aj nastávajúci tréner nemeckej reprezentácie Jürgen Klopp: „Ak sa na tom naozaj dohodli Trump s Infantinom, je to šialené. Spochybňuje to úplne všetko. Títo dvaja ľudia, ktorí futbalu vôbec nerozumejú, by s tým nemali mať nič spoločné.“
Najmä pre Infantina tým kauza zrejme ani zďaleka nekončí. Už pred výkopom vyvolala bezprecedentnú vlnu kritiky. Postup FIFA ostro odsúdila aj Európska futbalová únia (UEFA), podľa ktorej bola prekročená „červená čiara“.
Najväčšími obeťami celej kauzy boli napokon samotní americkí reprezentanti vrátane Baloguna. Na ihrisku pôsobili neisto a nervózne. Hráči na čele s kapitánom Timom Reamom, stredopoliarom Tylerom Adamsom a Balogunom síce tvrdili, že škandál ani obrovský mediálny tlak nemali na ich výkon vplyv, lenže dianie na ihrisku tomu príliš nenasvedčovalo. „Bol to najhorší výkon USA, ale nikoho nesklamali. Bol to jednoducho návrat do reality,“ povedal bývalý hviezdny útočník Zlatan Ibrahimovič.
Belgicko tak naďalej živí nádej na veľký úspech. „Chcem zablahoželať USA k dobrému turnaju. Hrali výborne bez ohľadu na tento posledný zápas,“ povedal tréner Belgicka Garcia bez náznaku škodoradosti. Belgickí hráči na čele s Romelum Lukakum po štvrtom góle predviedli tanečnú oslavu, ktorú viacerí interpretovali ako napodobňovanie prezidenta Trumpa. Belgická futbalová federácia následne na sociálnej sieti zverejnila fotografiu jasajúceho Lukakua s rukou pri uchu a doplnila ju ironickým odkazom: „Tak teraz to skúste zrušiť.“