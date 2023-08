Balogun prestúpil za 30 miliónov eur z Arsenalu do AS Monaco

Monaco 30. augusta (TASR) - Americký futbalový reprezentant Folarin Balogun prestúpil z Arsenalu do AS Monaco, s ktorým sa dohodol na päťročnej zmluve. Dvadsaťdvaročný útočník zapôsobil v uplynulom ročníku na hosťovaní v drese Stade Reims, za ktorý nastrieľal 21 gólov v Ligue 1.



Podľa agentúry AFP zaplatili "kniežatá" za Baloguna 30 miliónov eur, no prestupová suma by sa mohla s bonusmi vyšplhať až na 40 miliónov. Vo štvrtok čaká bývalého anglického mládežníckeho reprezentanta prezentácia v novom pôsobisku, ešte pred ňou sa podrobí lekárskej prehliadke.



Balogun prešiel akadémiou "kanonierov", no za A-tím odohral iba 10 duelov. Po mládežníckej kariére v drese "Albiónu" sa rozhodol reprezentovať USA, v ich drese má na konte dva štarty a jeden presný zásah. "Ďakujeme Folarinovi za jeho prínos pre Arsenal. Želáme mu veľa zdravia a šťastia v jeho novej kapitole v Monaku," uviedli Londýnčania vo vyhlásení.



Monačania majú po troch ligových kolách na konte 7 bodov a so skóre 10:5 sú na čele tabuľky pred Olympique Marseille.