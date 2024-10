Balotelli by mal posilniť Janov, Ottolini:

Rím 27. októbra (TASR) - Taliansky futbalista Mario Balotelli by mal posilniť Janov. Športový riaditeľ klubu Marco Ottolini o tom informoval pred nedeľňajším zápasom tímu na ihrisku Lazia Rím (0:3). Účastník Serie A sa tak rozhodol preto, že má až sedem zranených hráčov a medzi nimi sú aj Juniora Messiasa a Vitinhu. Balotelli hral naposledy v Serii A za Bresciu pred štyrmi rokmi.



"Ak sa nestane žiadne prekvapenie, v pondelok bude hráčom Janova. Rozhodli sme sa ísť do toho s Balotellim naplno. Dúfame v skutočné nadšenie, prejavil obrovskú túžbu vrátiť sa do Talianska a hrať za Janov," povedal Ottolini podľa AFP.



Tridsaťštyriročný Balotelli hral v predchádzajúcej sezóne v najvyššej tureckej súťaži za Adana Demirspor. Nastúpil v 16 stretnutiach a strelil sedem gólov. Bývalý taliansky reprezentant v minulosti pôsobil v AC i Interi Miláno, Manchestri City či FC Liverpool. Jeho kariéru negatívne poznačili viaceré disciplinárne priestupky.



S "nerazzurri" sa trikrát tešil zo zisku titulu v Serii A a podieľal sa aj na triumfe tímu v Lige majstrov v roku 2010 pod vedením Joseho Mourinha. V sezóne 2011/12 pomohol Manchestru City prvýkrát vyhrať anglickú ligu od roku 1968.



Balotelli bol častým terčom rasistických nadávok v rodnom Taliansku, medzi fanúšikmi Verony, Ríma a Juventusu. Vo štvrtok pravdepodobne prvýkrát nastúpi za Janov proti Fiorentine.