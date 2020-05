Balotelli si v karanténe nevedel nič uvariť: Hrýzol som omietku

Rím 13. mája (TASR) - Taliansky futbalista Mario Balotelli prezradil, ako prežíval čas v karanténe počas pandémie koronavírusu. Dvadsaťdeväťročný útočník priznal, že mu najväčšie problémy robila príprava jedla.



"Prvé tri dni som v podstate jedol papierový kartón a hrýzol omietku zo steny. Neviem totiž nič uvariť. Potom som sa našťastie dostal k jedlu," citoval Balotellliho portál football-italia.net.



Hráč Brescie bude môcť začať spolu s tímom opäť trénovať 18. mája. "Ak mi teraz dáš loptu, nedostanem ju hneď pod kontrolu. Naposledy som kopol do lopty pred dvoma mesiacmi," povedal Balotelli bývalému spoluhráčovi Alessandrovi Matriovi počas videorozhovoru na instagrame.



Kontroverzný futbalista najťažšie prežíval odlúčenie od detí: "Skoro som sa zbláznil, pretože som bol úplne sám. Moja dcéra je v Neapole, môj syn je v Zürichu. Moja matka má už svoj vek a musí byť chránená, moji bratia boli v karanténe so svojimi deťmi. Bolo to ťažké. Nemal som možnosť trénovať na trenažéri, takže aj keď to nebolo povolené, išiel som do parku pri mojom dome, aby som si trochu zabehal."