Baluch skončil na Memoriáli J. Odložila v Prahe na 5. mieste

Praha 2. júna (TASR) - Slovenský atlét Matej Baluch skončil na pondelkovom Memoriáli J. Odložila v Prahe na 5. mieste v behu na 400 m prekážok časom 49,75 s. V štafetových súťažiach na 4x100 m kvarteto v zložení Viktória Forsterová, Lenka Kovačovicová, Agáta Cellerová, Delia Farajpour finišovalo druhé za 44,66 s, o 17 stotín za Českom „A“.



Baluch po piaty raz v kariére pokoril 50-sekundovú hranicu a dosiahol svoj tretí najlepší výkon. Rýchlejší bol len 21. júna 2023 v Chorzówe na ME tímov (49,56) a 3. augusta 2023 na Svetovej univerziáde v čínskom Čcheng-tu, kde skončil štvrtý (49,59). „Povedal som si, že dnes to musí byť pod 50 sekúnd, inak ani nejdem domov,“ uviedol Baluch pre portál atletika.sk.



Slovenky len o jedinú stotinku zaostali za národným rekordom štvorice Šibová, Kršáková, Putalová, Bezeková zo 4. júna 2016 v Šamoríne. Slovenská mužská štafeta Tomáš Štinčík, Richard Machata, Mario Hanic, Miroslav Marček skončila časom 41,03 tretia za „áčkom“ Česka (39,24) a B-tímom Česka do 23 rokov (40,95).



Jediná stotinka sekundy chýbala Patrikovi Dömötörovi k prekonaniu vysnívanej hranice na 400 m prekážok. V predprograme Memoriálu J. Odložila vyhral túto disciplínu na Dukla mítingu za rovných 50 sekúnd. V hladkých šprintoch na 100 m sa v predprograme najviac darilo zo Slovákov Delii Farajpourovej, ktorá zvíťazila za 11,66.



V behu na 100 m prekážok sa v predprograme predstavila i bývalá rekordérka SR Stanislava Škvarková, ktorá v silnom protivetre obsadila štvrtú priečku časom 13,36 sekundy za českým duom E. Bendová (13,15) – Turnerová (13,22) a Nemkou Neverovou (13,24). V hlavnom programe Memoriálu J. Odložila potom skončila siedma, o stotinku predstihla Forsterovú (13,59). V trojskoku sa Tamara Balajová dostala vďaka záverečnému 6. pokusu na 5. miesto výkonom 12,51 m. Guliar Adrián Baran obsadil v silnej konkurencii 8. miesto výkonom 17,26 m.