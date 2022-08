Baluch v Mníchove postúpil na 400 m prek. do semifinále

ME v Mníchove - výsledky:



Muži



400 m prek. - I. rozbeh: 1. Victor Collorel (Fr.) 49,35 s, ..., 5. Martin KUČERA (SR) 50,82



II. rozbeh: 1. Thomas Barr (Ír.) 49,49 s, ..., 3. Matej BALUCH (SR) 50,49





Mníchov 17. augusta (TASR) - Slovenský bežec Matej Baluch si na atletických ME v Mníchove zabezpečil postup do semifinále na 400 m prek. V stredajšom II. rozbehu obsadil 3. priečku výkonom 50,49 s.Baluch mal šťastie, keď jeho beh bol pomalý a na postup časom by nestačil. Jeho poľský súper Sebastian Urbaniak však zakopol na poslednej prekážke a Baluch ho dokázal v závere predstihnúť a zaistiť si postup priamo.," povedal Baluch pre oficiálny server Slovenského atletického zväzu (SAZ).Druhý Slovák na štarte Martin Kučera vypadol. V I. rozbehu obsadil 5. miesto časom 50,82. Semifinále disciplíny je na programe vo štvrtok po 11.25 h.