< sekcia Šport
Baník Ostrava postúpil do semifinále Českého pohára
Z postupu Baníka sa tešili slovenskí legionári Matúš Rusnák a Jakub Pira, na lavičke náhradníkov boli Viktor Budinský a Ladislav Almási.
Autor TASR
Praha 4. marca (TASR) - Futbalisti Baníka Ostrava sa prebojovali do semifinále Českého pohára. V stredajšom štvrťfinálovom zápase zdolali domáci Hradec Králové 6:5 v jedenástkovom rozstrele, v riadnom hracom čase a predĺžení gól nepadol. Na domácej strane z bieleho bodu uspel slovenský stredopoliar Samuel Dancák, naopak jeho krajan a spoluhráč Jakub Uhrinčať v ôsmej sérii zaváhal, čím rozhodol o úspechu hostí. Z postupu Baníka sa tešili slovenskí legionári Matúš Rusnák a Jakub Pira, na lavičke náhradníkov boli Viktor Budinský a Ladislav Almási.
štvrťfinále Českého pohára:
FC Hradec Králové - Baník Ostrava 0:0 pp, 5:6 na strely z 11 m
/J. Uhrinčať a S. Dancák odohrali celý zápas - M. Rusnák celé stretnutie, J. Pira do 105. min, L. Almási a V. Budinský na lavičke/
FC Hradec Králové - Baník Ostrava 0:0 pp, 5:6 na strely z 11 m
/J. Uhrinčať a S. Dancák odohrali celý zápas - M. Rusnák celé stretnutie, J. Pira do 105. min, L. Almási a V. Budinský na lavičke/