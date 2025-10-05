Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Baník Ostrava vyrovnal v Zlíne v nadstavenom čase

.
Na snímke vpredu zľava Viktor Budinský. Foto: TASR - Veronika Mihaliková

Zlínu patrí v priebežnej tabuľke 4. miesto, zatiaľ čo Ostrava sa nachádza až na 11. priečke.

Autor TASR
Praha 5. októbra (TASR) - Futbalisti FC Baník Ostrava remizovali v 11. kole českej ligy na pôde FC Zlín 1:1, keď vo štvrtej minúte nadstaveného času vyrovnal za hostí Munksgaard. Namiesto slovenského brankára Dominika Holeca chytal za Ostravu jeho krajan Viktor Budinský a Jakuba Piru vystriedal cez polčasovú prestávku Ladislav Almási, ktorý videl žltú kartu. Na domácej strane sa predstavil Marian Pišoja, ktorý bol taktiež potrestaný žltou kartou. Zlínu patrí v priebežnej tabuľke 4. miesto, zatiaľ čo Ostrava sa nachádza až na 11. priečke.



Česká liga - 11. kolo:

FC Zlín - FC Baník Ostrava 1:1 (1:0)

Góly: 17. Černín (z 11 m) - 90.+4 Munksgaard

/M. Pišoja hral do 64. min. a videl ŽK, S. Belaník nebol na súpiske - V. Budinský chytal celý zápas, J. Pira hral prvý polčas, L. Almási hral od 46. min a videl ŽK, D. Holec na lavičke/
.

