Baník Ostrava vyrovnal v Zlíne v nadstavenom čase
Zlínu patrí v priebežnej tabuľke 4. miesto, zatiaľ čo Ostrava sa nachádza až na 11. priečke.
Autor TASR
Praha 5. októbra (TASR) - Futbalisti FC Baník Ostrava remizovali v 11. kole českej ligy na pôde FC Zlín 1:1, keď vo štvrtej minúte nadstaveného času vyrovnal za hostí Munksgaard. Namiesto slovenského brankára Dominika Holeca chytal za Ostravu jeho krajan Viktor Budinský a Jakuba Piru vystriedal cez polčasovú prestávku Ladislav Almási, ktorý videl žltú kartu. Na domácej strane sa predstavil Marian Pišoja, ktorý bol taktiež potrestaný žltou kartou. Zlínu patrí v priebežnej tabuľke 4. miesto, zatiaľ čo Ostrava sa nachádza až na 11. priečke.
FC Zlín - FC Baník Ostrava 1:1 (1:0)
Góly: 17. Černín (z 11 m) - 90.+4 Munksgaard
/M. Pišoja hral do 64. min. a videl ŽK, S. Belaník nebol na súpiske - V. Budinský chytal celý zápas, J. Pira hral prvý polčas, L. Almási hral od 46. min a videl ŽK, D. Holec na lavičke/
Česká liga - 11. kolo:
