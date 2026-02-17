Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Banská Bystrica angažovala Buca a Laurenčíka

Na snímke hokejista Michael Laurenčík. Foto: TASR - Pavel Neubauer

Michal Laurenčík prestupuje do piateho tímu Tipsport ligy z Prešova, za ktorý však v tejto sezóne odohral len osem zápasov.

Banská Bystrica 17. februára (TASR) - Slovenskí hokejisti Dávid Buc a Michal Laurenčík sa stali novými posilami HC MONACObet Banská Bystrica. Klub to oznámil na svojich sociálnych sieťach.

Dávid Buc je už známa tvár pre fanúšikov „baranov“. Tridsaťdeväťročný útočník pôsobil v Banskej Bystrici v sezónach 2016/2017 a 2018/2019. Počas tohto obdobia nazbieral v 65 zápasoch 45 kanadských bodov. Do mužstva prichádza z Tipos SHL, kde obliekal dres HC TEBS Bratislava.

Michal Laurenčík prestupuje do piateho tímu Tipsport ligy z Prešova, za ktorý však v tejto sezóne odohral len osem zápasov. Dvadsaťdvaročný obranca bol u nováčika na hosťovaní z Dukly Trenčín.
