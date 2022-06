Banská Bystrica angažovala Gašparoviča, predĺžila zmluvu s Polievkom

Banská Bystrica 24. júna (TASR) - Prvou letnou posilou nováčika futbalovej Fortuna ligy MFK Dukla Banská Bystrica sa stal 29-ročný stredopoliar Lukáš Gašparovič, ktorý doposiaľ pôsobil v FC Petržalka. Dres bratislavského klubu obliekal štyri roky.



Gašparovič už má skúsenosť s najvyššou slovenskou súťažou, ktorú si vyskúšal v minulosti v tíme Slovana Bratislava. V ňom začínal ako junior. Do Petržalky prišiel vo februári 2018 a v druholigovom klube bol líder a opora stredovej formácie. Nastúpil v 95 dueloch, v ktorých strelil celkovo 22 gólov. V Banskej Bystrici bude na hosťovaní do konca sezóny 2022/2023. "Dostal som ponuku od vedenia klubu, že v prípade postupu by boli radi, aby som sa stal súčasťou Dukly. Potešilo ma to, udialo sa tak a som tomu rád. Verím, že mojimi výkonmi pomôžem čo najlepšie mužstvu, aby sa nám darilo," uviedol pre web MFK Gašparovič.



Dukla a dohodla na pokračovaní s drvivou väčšinou kádra, ktorý vybojoval postup z 2. ligy. V mužstve zostáva aj kapitán mužstva Róbert Polievka, ktorý podpísal s klubom novú dvojročnú zmluvu. Dukla má novú sezónu momentálne zazmluvnených 20 hráčov, ďalší štyria sú v riešení. V klube už naopak nepokračujú Jakub Šulc, Sven Jurčišin či Patrik Vajda.