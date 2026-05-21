Banská Bystrica angažovala Kanaďana Loshinga
Dvadsaťdvaročný Loshing sa vlani presunul z kanadskej juniorskej QMJHL do rakúskeho EC Kitzbühel.
Autor TASR
Banská Bystrica 21. mája (TASR) - Slovenský hokejový klub HC MONACObet Banská Bystrica angažoval kanadského útočníka Yoana Loshinga. Vo štvrtok o tom informoval na svojej oficiálnej stránke.
Dvadsaťdvaročný Loshing sa vlani presunul z kanadskej juniorskej QMJHL do rakúskeho EC Kitzbühel. V 38 zápasoch základnej časti si pripísal 45 bodov za 27 gólov a 18 asistencií, v Alps Hockey League patril medzi najproduktívnejších hráčov. „Yoan Lashing je typ hráča, ktorého sme dlhšie sledovali. Je rýchly, veľmi pohyblivý a zároveň produktívny v ofenzíve, čo sú atribúty, ktoré do nášho systému perfektne zapadajú. Napriek mladému veku v ňom vidíme veľký potenciál do budúcnosti a veríme, že sa u nás bude ďalej rozvíjať. Dohodli sme sa na dvojročnej zmluve, pretože chceme vytvoriť priestor na jeho rast a zároveň budovať stabilitu tímu do ďalších sezón,“ uviedol športový manažér Banskej Bystrice Július Koval.
