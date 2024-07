Banská Bystrica angažovala kanadského útočníka Voyera

Banská Bystrica 4. júla (TASR) - Kanadský hokejista Alex-Olivier Voyer sa stal novou posilou HC MONACObet Banská Bystrica. Dvadsaťpäťročný útočník podpísal s "baranmi" zmluvu do konca ročníka 2024/25.



Voyer v uplynulej sezóne pôsobil v zámorskej ECHL, v ktorej odohral 61 zápasov za Trois-Rivieres Lions a nazbieral 44 bodov (20+24). Ďalšie štyri za asistencie pridal v šiestich stretnutiach play off. Počas ročníka absolvoval aj osem duelov s bilanciou 1+1 v AHL za Laval Rocket - farmársky tím Montrealu Canadiens. Pôsobenie pod Urpínom bude pre Voyera prvé v Európe. "Musím povedať, že som mal veľmi dobrý telefonický rozhovor s Ľubošom Pisárom. Jeho profesionálne vystupovanie a fakt, že je bývalý hokejista, prináša do celej organizácie veľa úprimnosti, serióznosti a vážnosti. Zároveň som počul veľa dobrých vecí o celom klube, o meste, ale najmä o fanúšikoch. Pevne verím, že svojimi kvalitami pomôžem tímu v dosiahnutí cieľov v základnej časti a následne aj v play off," citoval Voyera klubový web.