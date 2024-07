Banská Bystrica angažovala kanadského obrancu Scarletta

Banská Bystrica 12. júla (TASR) - Novou posilou hokejistov HC MONACObet Banská Bystrica sa stal obranca Reece Scarlett. Tridsaťjedenročný Kanaďan, ktorý naposledy pôsobil v najvyššej fínskej súťaži v tíme Sport Vaasa, sa s vedením extraligového klubu dohodol na ročnom kontrakte.



"Ciele a plány, ktoré má organizácia na nadchádzajúcu sezónu, ma po vzájomnom rozhovore veľmi zaujali a aj preto som sa rozhodol prijať ich ponuku. Som nadšený, že sme sa dohodli a budem súčasťou Banskej Bystrice, a zároveň pomôžem pri dosahovaní týchto cieľov. Taktiež možnosť žiť na Slovensku a spoznávať novú krajinu ma veľmi lákalo," uviedol pre klubový web Scarlett, ktorý sa k tímu pripojí 29. júla na prvom zraze.



Podľa generálneho manažéra klubu Ľuboša Pisára získali "barani" skúseného zadáka, ktorý pomôže tímu vo všetkých aspektoch hry: "Získavame kvalitného obrancu, ktorý prinesie skúsenosti z najvyšších líg. Reece je poctivý v defenzívnych činnostiach a má dobrú prvú prihrávku, taktiež zvláda riadenie presilovky z modrej čiary."



Scarlett odohral v minulosti päť sezón v kanadskej juniorskej súťaži WHL v tíme Swift Current Broncos. V roku 2011 si ho v 6. kole draftu vybral z celkového 159. miesta klub NHL New Jersey Devils, do slávnej profiligy sa mu však nepodarilo prebojovať. Počas trvania nováčikovského kontraktu pôsobil v mužstve Albany Devils, kde strávil celkovo štyri sezóny. V rámci AHL naberal skúsenosti aj v tímoch Springfield Thunderbirds či Texas Stars. V sezóne 2020/2021 sa rozhodol opustiť Severnú Ameriku a prijal ponuku z KHL, keď sa dohodol na kontrakte s Dinamom Riga. Počas svojho pôsobenia v lotyšskom klube zaznamenal v 79 zápasoch 32 bodov. Vo svojej kariére pokračoval v najvyššej nemeckej súťaži DEL, kde sa stal jednou z opôr tímu Löwen Frankfurt. V minulej sezóne hral vo fínskej Liige za Sport Vaasa, v 33 zápasoch základnej časti si pripísal dva góly a 11 asistencií, ďalšie dva štarty pridal v play off.