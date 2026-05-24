Banská Bystrica angažovala obrancu Feretu z HK Poprad
Fereta si na Slovensku zahral v najvyššej súťaži aj za Liptovský Mikuláš, Nové Zámky, Slovan Bratislava a Humenné.
Autor TASR
Banská Bystrica 24. mája (TASR) - Slovenský hokejista Samuel Fereta bude pokračovať vo svojej kariére v drese HC MONACObet Banská Bystrica. Dvadsaťsedemročný obranca zamieril pod Urpín z HK Poprad, v ktorom strávil dve sezóny. Do kádra „kamzíkov“ ho vtedy priniesol súčasný športový riaditeľ „baranov“ Július Koval.
Fereta si na Slovensku zahral v najvyššej súťaži aj za Liptovský Mikuláš, Nové Zámky, Slovan Bratislava a Humenné. V uplynulom ročníku nazbieral v 49 dueloch základnej časti päť asistencií, v desiatich stretnutiach play off nebodoval.
