Banská Bystrica angažovala obrancu Feretu z HK Poprad

Banská Bystrica 24. mája (TASR) - Slovenský hokejista Samuel Fereta bude pokračovať vo svojej kariére v drese HC MONACObet Banská Bystrica. Dvadsaťsedemročný obranca zamieril pod Urpín z HK Poprad, v ktorom strávil dve sezóny. Do kádra „kamzíkov“ ho vtedy priniesol súčasný športový riaditeľ „baranov“ Július Koval.

Fereta si na Slovensku zahral v najvyššej súťaži aj za Liptovský Mikuláš, Nové Zámky, Slovan Bratislava a Humenné. V uplynulom ročníku nazbieral v 49 dueloch základnej časti päť asistencií, v desiatich stretnutiach play off nebodoval.
