Banská Bystrica angažovala švédskeho hokejového obrancu Björkunga

Banská Bystrica 15. decembra (TASR) - Švédsky hokejový obranca Victor Björkung sa stal hráčom extraligového klubu HC ´05 Banská Bystrica, s ktorým podpísal zmluvu do konca prebiehajúcej sezóny 2021/2022.



"Sme veľmi radi, že sa nám podarilo dohodnúť, keďže na tomto podpise sme pracovali už nejaký čas. Ide o dobrého korčuliara, s bohatými skúsenosťami. Počítame s ním aj do presilových hier, je ofenzívnejší typ obrancu. Prvýkrát by sa v našom drese mohol predstaviť v nedeľu (19. decembra) proti Košiciam," povedal športový manažér klubu Július Koval.



Björkung začal sezónu v druhej najvyššej švédskej súťaži v drese HC Vita Hästen. V 22 zápasoch mal bilanciu 2 góly, 8 asistencií, 8 trestných minút a 10 mínusových bodov. V minulosti si vyskúšal aj hokej v zámorí, štyri sezóny pôsobil v mládežníckych súťažiach USHL a NCAA. Ináč sa jeho kariéra odvíjala vo Švédsku, Dánsku a Nórsku.