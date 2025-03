Banská Bystrica deklasovala Žilinu v druhom zápase štvrťfinále

štvrťfinále play off Tipos extraligy - druhý zápas /na 4 víťazstvá/:



DOXXbet Vlci Žilina - HC MONACObet Banská Bystrica 0:8 (0:2, 0:3, 0:3)



Góly: 4. Myklucha (Voyer), 6. Myklucha (Kukuča, Česánek), 28. Scarlett (Faith), 30. Boucher (Scarlett, Chicoine), 33. Wedman (Michalčin, Kozák), 56. Turnbull (Boucher), 58. Myklucha, 59. Turnbull (Wedman). Rozhodcovia: Štefík, Orolin - Šoltés, Stanzel. vylúčení: 5:5 na 2 min., navyše: Belluš 5+DKZ za pästný súboj, 5 min. Fejes 5+DKZ za bitku, Juščák 5+DKZ za bitku, Diakov 5+DKZ za bitku - Scarlett 5+DKZ za bitku, Chicoine 5+DKZ za bitku, presilovky: 0:3, oslabenia: 0:0, 3457 divákov



/stav série: 1:1/







Žilina: Lacouvee (30. Košarišťan) - Tourigny, Miller, Korenčík, Gachulinec, Diakov, Belluš - Fejes, Baláž, Mucha - Avtsin, Ranford, Koyš - Tkáč, Šmída, Kolenič - Juščák, Galamboš, Varga



Banská Bystrica: Edmond - Zeleňák, Česánek, Chicoine, Scarlett, Kozák, Michalčin - Turnbull, Boucher, Voyer - Petriska, Wedman, Faith - Kukuča, Myklucha, Šoltés - Jasenec, Bíreš, Matoušek



hlasy po zápase /TASR/:



Milan Bartovič, tréner Žiliny: "Nehodnotí sa to ľahko, no na druhej strane vieme, kde sme to prehrali. Nebolo tam play off nastavenie. Možno aj dobre, že nastala takáto facka, aby sme sa vrátili k našej hre. Myslím si, že sa treba vrátiť na zem a poctivo pracovať."



Vladimír Országh, tréner B. Bystrice: "Od začiatku sme chceli byť koncentrovaní, čo sa nám aj podarilo. Samozrejme, sme radi, že nám to tam dnes popadalo, ale séria je 1:1. Je úplne jedno, či vyhráte o gól alebo o osem, je to jeden bod. Sme radi, že sme ho získali, ale domov ideme s pokorou."



Daniel Gachulinec, obranca Žiliny: "Prehrali sme, ale je to play off a je dôležité mať krátkodobú pamäť. Jediné, čo viem, je, že na zápasy je to 1:1 a von musíme ísť s čistou hlavou a pokúsiť sa tam vyhrať. Na tento zápas potrebujeme rýchlo zabudnúť. Dnes nám nič nešlo a prečo sa niektoré veci dejú neviem, ale rozoberieme si to. No jediné, čo nás zaujíma je ísť vyhrať do Bystrice."



Oleksij Myklucha, útočník B. Bystrice: "Vždy je dobré vyhrávať a ešte lepšie, keď padnú nejaké góly. Chceli sme zachytiť ten úvod, čo sa nám podarilo. Myslím, že začiatok mali slušný ako včera, no potom sa nám podarilo dať tie góly a vyhrali sme druhú dôležitú tretinu.

Žilina 18. marca (TASR) - Hokejisti Banskej Bystrice triumfovali v druhom zápase štvrťfinále play off Tipos extraligy na ľade Žiliny vysoko 8:0 a sériu hranú na štyri víťazstvá vyrovnali na 1:1. Najbližšie svojho súpera privítajú pred domácimi divákmi v piatok 21. marca o 17.30 h.Banskobystričania mali dobrý úvod, už po šiestich minútach viedli o dva góly zásluhou Oleksija Mykluchu. Domáci sa nevedeli dostať do hry a nevyužili ani tri presilové hry v rýchlom slede za sebou. Po ďalších dvoch inkasovaných góloch v prostrednom dejstve striedali brankára Connora LaCouveeho, ani čerstvá krv v osobe Andreja Košarišťana im však nepomohla. V 33. minúte zvýšil na 5:0 z pohľadu hostí Matthew Wedman a hoci mohli "barani" v poslednej tretine len dohrávať, ich náskok ešte narástol o ďalšie tri zásahy. Dve minúty pred koncom Myklucha spečatil hetrik.