Hokejisti Banskej Bystrice podľahli v 42. kole Michalovciam 3:4

HC ´05 Banská Bystrica – HK Dukla Ingema Michalovce 3:4 (1:0, 1:2, 1:2)



Góly: 4. Björkung, 36. Šoltés (Urbánek, Cardwell), 59. Šoltés (Cardwell) – 22. Ross (Keränen), 27. Galamboš (R. Faith, Ross), 43. Macejko (R. Faith, Keränen), 58. Buc (Regenda, Macejko). Rozhodovali: Fridrich, M. Valach – Crman, M. Orolin , vylúčení: 4:5, presilovky: 0:1, oslabenia: 0:0, 1134 divákov.



Banská Bystrica: Weninger - Cardwell, Bačik, Björkung, Ďatelinka, Kostromitin, Crevier-Morin – Urbánek, Berger, Šoltés – Michaud, Bubela, Melcher – Vašaš, Tamáši, Kabáč – Lamper, Paukovček, Gabor



Michalovce: Williams – Pavlin, Macejko, Doherty, Ross, Bokroš, Mihálik, Luža – Regenda, Cameranesi, Erkinjuntti – Faith, Suja, Keränen – Kukuča, Buc, Galamboš – Galbavý, Gajdoš, Przygodzki

Duel Košíc a Trenčína rozhodol Slovák

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP

HC Košice - HK Dukla Trenčín 3:2 pp a sn (1:1, 0:1, 1:0 - 0:0, 1:0)



Góly: 5. McPherson (Snuggerud, Saucerman), 46. Jokeľ (Snuggerud, Chovan), rozh. nájazd Slovák - 16. Hudec, 37. Starosta (Mahbod, Duda). Rozhodovali: Žák, Adamec - Ševčík, Valo, vylúčení: 1:2, presilovky: 1:0, oslabenia: 0:0, 1293 divákov.



Košice: Košarišťan - Volgin, Romančík, Snuggerud, Saucerman, Novota, Šedivý, Jacko - Michal Chovan, Slovák, Bartánus - McPherson, Ihnačák, Pereskokov - Klhůfek, Mrázik, Rogoň - Jokeľ, Havrila, Milý



Trenčín: Bowns - Lemcke, Kudla, Martin Chovan, Žiak, Martiška, Starosta, Nemčík - Berisha, Mahbod, Minárik - Tybor, Valach, Duda - Hudec, Sojčík, Honzek - Krajčovič, Rehuš, Švec - Gaťár

Poprad inkasoval v tretej tretine štyri góly

Na snímke zľava brankár Matthew O'Connor (Nitra) a Mikael Tam (Poprad) v zápase 42. kola hokejovej Tipos extraligy medzi HK Nitra a HK Poprad 27. februára 2022 v Nitre. Foto: TASR - Henrich Mišovič

HK Nitra – HK Poprad 5:2 (1:1, 0:1, 4:0)



Góly: 11. Bajtek (Múčka, Raskob), 44. Hrnka (Tvrdoň, Krivošík), 52. Hrnka (Bajtek, Tvrdoň), 59. Bajtek (Hrnka) 60. Buček (Krivošík) - 11. Rymsha (Stanček, Petráš), 34. Ully (Svitana, Drgoň). Rozhodovali: Rojík, Goga – Jurčiak, Staššák, vylúčení: 8:9 na 2 min, navyše: Švarný (Nitra), Livingston (Poprad) obaja 5+DKZ za bitku, presilovky: 1:1, oslabenia: 0:0, 1800 divákov.



Nitra: O´Connor – Nemec, Mezei, Raskob, Švarný, Bodák, Pupák, Rais, Vitáloš – Krivošík, Buncis, Buček – Varga, Holešinský, Sýkora – Hrnka, Bajtek, Tvrdoň – Molnár, Múčka, Rockwood



Poprad: Todykov – Drgoň, Brejčák, Rymsha, Demo, Hudec, Ulrych – Svitana, Mlynarovič, D. Bondra – Ully, Arniel, Livingston – Valigura, Matej Paločko, Vandas – Stanček, Petráš, N. Bondra – Tam

Na snímke radosť hráčov Nitry po góle v zápase 42. kola hokejovej Tipos extraligy medzi HK Nitra a HK Poprad 27. februára 2022 v Nitre. Foto: TASR - Henrich Mišovič

Zvolen porazil Nové Zámky jednoznačne 5:2

Na snímke brankár Nových Zámkov Dan Bakala počas zápasu 42. kola hokejovej Tipos extraligy HKM Zvolen – HC Nové Zámky vo Zvolene 27. februára 2022. Foto: TASR - Ján Krošlák

HKM Zvolen - HC Nové Zámky 5:2 (1:0, 1:2, 3:0)



Góly: 11. Jedlička (Kubka, J. Mikúš), 26. Puliš (Viedenský, Zuzin), 45. Saracino (Sládok), 48. Krieger (Jedlička, Saracino), 53. Puliš (Kotvan, Zuzin) - 35. Ondrušek (Varga), 40. Afanasjev (Ahlholm, Števuliak). Rozhodovali: D. Konc st., Krajčík - Kacej, Hercog, vylúčení: 5:3, presilovky: 0:1, oslabenia: 0:0, 1305 divákov.



Zvolen: Rahm - Kotvan, Hain, Ďakov, Roy, Meliško, Kubka, Sládok - Zuzin, Viedenský, Puliš - Leskinen, Krieger, Osterberg - Jedlička, J. Mikúš, Saracino - Török, Marcinek, Csányi



Nové Zámky: Bakala - Bull, Hatala, Kozák, Knižka, Holenda, Roman, Ligas - Klempa, Langkow, Števuliak - Šišovský, Jackson, Afanasjev - Ahlholm, Fetkovič, Mišiak – Tóth, Ondrušek, Varga

Na snímke diváci počas zápasu 42. kola hokejovej Tipos extraligy HKM Zvolen – HC Nové Zámky vo Zvolene 27. februára 2022. Foto: TASR - Ján Krošlák

Banská Bystrica 27. februára (TASR) - Hokejisti HC´05 Banská Bystrica prehrali v nedeľu v domácom dueli 42. kola Tipos extraligy s HK Dukla Ingema Michalovce 3:4.V prvej tretine mali navrch banskobystrickí hokejisti. Do vedenia išli už vo štvrtej minúte, keď z chybnej rozohrávky súpera ťažil Björkung, úplne voľný z medzikružia parádne vymietol horný roh Williamsovej svätyne. Skóre potom mohli navýšiť Melcher, Michaud, Crevier-Morin. Hostia iba málo hrozili smerom dopredu a museli prežiť v závere až dve oslabenia. Pri tom prvom im pomohla žŕdka po strele Bergera. V piatich proti piatim mal dobrú možnosť iba michalovský útočník Erkinjuntti, ocitol sa sám pred Weningerom, no nepokoril ho.Druhá tretina patrila hosťom, ktorí otočili nepriaznivý vývoj. Najprv sa presadil v presilovke z ľavej strany od mantinelu dobrou strelou Ross a po neúspešnom teči Faitha zariadil stav 1:2 Galamboš. Pred bránkou sa šikovne otočil a bekhendom poslal puk medzi žrde. Zaujímavá bola aj individuálna akcia Regendu, obkorčuľoval bránku a následne pred ňou zakončoval, Weninger bol proti. Domáci z ojedinelého útoku predsa len vyrovnali. V 36. minúte Šoltés strieľal spoza hráča švihom do protipohybu gólmana Dukly a upravil na 2:2. Bystričanov tento zásah povzbudil a mohli ísť znovu do vedenia, v prečíslení neuspel Michaud a v presilovke opäť tento legionár HC ´05 spolu s Bergerom pohoreli na brankárovi Williamsovi.Na začiatku tretej tretiny Björkung z pravej strany tvrdou ranou zazvonil na konštrukcii bránky Michalovčanov. Tí výstrahu zobrali vážne a v 43. minúte odpovedali učebnicovou akciou. Na jej konci Faith našiel ideálne Macejka, ktorý sa pri pravej žŕdke bez problémov presadil – 2:3. Bystričania potom mali navrch, snažili sa vyrovnať, no plány im narušil necelé tri minúty pred koncom Buc. Dostal sa k nemu puk pred bránku a za chrbtom Weningera ho poslal do siete. V samom závere si ´barani´ ešte zobrali oddychový čas, hrali následne v šestici a znížili 96 sekúnd pred koncom Šoltésom, keď dobre napriahol spoza kruhu. Na vyrovnanie im však už čas nezostal.Hokejisti HC Košice zvíťazili v 42. kole Tipos extraligy nad HK Dukla Trenčín 3:2 po predĺžení a samostatných nájazdoch. Víťazný nájazd premenil Marek Slovák.Lepší štart do zápasu mali Košičania, ktorí premietli úvodnú aktivitu do gólu v 4. minúte. Brankár hostí Bowns vyrazil strelu Snuggeruda priamo pred nekrytého McPhersona, ktorý otvoril skóre - 1:0. V 12. minúte domáci Mrázik nepresne zakončil individuálnu akciu a následne prevzali iniciatívu hostia. Obranca Chovan ešte svoju strelu nasmeroval do žŕdky, ale onedlho si Hudec vzal puk v strednom pásme a po úniku z pravého krídla prekonal brankára Košarišťana - 1:1.Hráči Trenčína mali v druhej tretine viac z hry a často sa hralo okolo brankára košického tímu. Šancu Hudeca, tutovku Mahboda aj individuálnu akciu Tybora ešte Košarišťan zmaril, ale v 37. minúte inkasoval druhý gól. Mahbod si v prečíslení počkal na obrancu Starostu z druhej vlny, ktorý upravil na 1:2.Až v 44. minúte prišlo k prvému vylúčeniu. Trenčania sa v oslabení dostali do sľubnej šance po individuálnom prieniku Mahboda, ale skóre sa následne zmenilo po akcii na opačnej strane. Chovan potiahol puk do pásma a následnú Snuggerudovu strelu dorazil Jokeľ - 2:2. V 49. minúte sa k prvej presilovke dostali aj Trenčania, počas nej sa usadili v útočnom pásme a vytvorili si viacero gólových príležitostí, ale Košarišťan podržal svoj tím. V 55. minúte si počas presilovky vytvorili tlak aj domácich, vyťažili však len strelu Bartánusa do žŕdky. Hostia sa v závere tretej časti dostali k viacerým gólovým príležitostiam, ale neuspeli rovnako ako domáci kapitán Chovan v poslednej sekunde riadneho hracieho času.V predĺžení mal veľkú šancu rozhodnúť Minárik, ale sám pred Košarišťanom neuspel. V obdobnej šanci nebol na opačnej strane úspešný ani Saucerman a krátko na to ani Klhůfek. V samostatných nájazdoch sa postupne presadili Pereskokov, Berisha, Valach, McPherson a o víťazstve domácich rozhodol Slovák.Hokejisti HK Nitra zdolali HK Poprad 5:2 v nedeľnom domácom stretnutí 42. kola Tipos extraligy. Nitra rozhodla o triumfe štyrmi gólmi v tretej tretine.Pred stovkou NHL skautov odštartovali lepšie duel domáci Nitrania. Až do polovice tretiny prakticky nepustili Poprad do útočného pásma a udávali tempo hry. Boli to však práve „kamzíci“, ktorí znenazdajky otvorili skóre zápasu, keď sa do puku v 11. minúte oprel do puku Rymsha. Vedenie však vydržalo hosťom iba 50 sekúnd, po ktorých tečom vyrovnal Bajtek.V prostrednej časti sa hra vyrovnala a do šancí sa dostávali častejšie aj Popradčania. Jednu z nich sa im aj podarilo pretaviť na gól, v 34. minúte zakončil úspešnú presilovkovú kombináciu Ully. Hneď o niekoľko sekúnd mohli hostia súperovi odskočiť na rozdiel dvoch gólov, ale Paločko zoči-voči O´Connorovi nepotrestal zaváhanie nitrianskej defenzívy. Hra sa pribúdajúcim časom pritvrdila, z čoho následne vznikali aj šarvátky, čím sa naplnili predzápasové očakávania. V závere tretiny sa puku zmocnil domáci mladík Sýkora, avšak tomu zakončenie zmarili Popradčania hneď dvomi faulmi. Po zaznení sirény sa ešte do seba pustili Švarný s Livingstonom, ktorých pasovačka ešte viac rozvírila vášne a oboch hráčov poslala pod sprchy.Na začiatku tretej tretiny mali Nitrania k dispozícii presilovku o dvoch hráčov. Najskôr však takmer inkasovali v oslabení, no forhendový blafák unikajúceho Arniela vychytal O´Connor. V 44. minúte následne „corgoni“ udreli, keď prihrávku Tvrdoňa zužitkoval Hrnka a vyrovnal na 2:2. Ten istý hráč sa presadil aj v 52. minúte skrytou strelou spoza hráča a Nitrania boli na koni. Hostia ešte síce v závere skúsili hru bez brankára, ale dvakrát inkasovali. Druhýkrát sa do streleckej listiny zapísal Bajtek a sekundu pred koncom zápasu uzavrel na končených 5:2 už s 37 gólmi najlepší ligový kanonier Samuel Buček.Hokejisti HKM Zvolen zvíťazili v nedeľnom domácom zápase 42. kola Tipos extraligy nad HC Nové Zámky 5:2. Úradujúci majstri si upevnili postavenie na čele tabuľky.Domáci sa dostali do vedenia po polovici prvej tretiny, keď sa Jedlička zmocnil odrazeného puku, obkorčuľoval hosťujúceho brankára Bakalu a do odkrytej časti siete otvoril skóre. Náskok zdvojnásobil v 26. minúte kapitán Puliš, ktorý úspešne zakončil prečíslenie dvoch na jedného po prihrávke Viedenského. Nové Zámky sa ani po tomto inkasovaní nevzdali, v 35. minúte znížil Ondrušek a 58 sekúnd pred druhou sirénou vyrovnal v presilovej hre Afanasjev. Zo strany hostí to však bolo všetko a Zvolenčania o svojom triumfe rozhodli v tretej tretine. Víťazný gól strelil Saracino v 45. minúte, poistky pridali Krieger a svojím druhým zásahom v zápase aj Puliš.