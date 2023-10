Banská Bystrica na úvod skupinovej fázy EP prehrala s Besiktasom 69:97

Európsky pohár, ženy - E-skupina:



Besiktas Istanbul - Slávia Banská Bystrica 97:69 (54:40)



najviac bodov Besiktasu: Evansová 36, Nogičová 21, Lazičová 12 - zostava a body Banskej Bystrice: Hruščáková 16, Bogičevičová 12, Burová 10, Mujovičová 9, Martišková 5 (Brabencová 10, Šimoničová 5, Holíková 2, da Cruz a Kozáková 0)



TH: 21/18 – 7/5, fauly: 10 - 22, trojky: 9 - 6, rozhodovali: Faur (Rom.), Vartanov (Gruz.), Mitrovski (S. Mac.), štvrtiny: 24:19, 30:21, 20:12, 23:17.

Istanbul 11. októbra (TASR) - Basketbalistkám Slávie Banská Bystrica nevyšiel vstup do skupinovej fázy Európskeho pohára (Eurocup), vo svojom úvodnom vystúpení v E-skupine prehrali na palubovke Besiktasu Istanbul 69:97. K úspechu nepomohlo ani 16 bodov v podaní Žofie Hruščákovej. Vicemajstra Niké Extraligy žien čaká teraz v tejto súťaži séria domácich stretnutí, v stredu 18. októbra o 18.00 h nastúpia proti gréckemu Panathinaikoisu A.C.Stretnutie v Istanbule sa začalo dosť ofenzívne, Besiktas to zobral od úvodu do svojich rúk, ale Banská Bystrica dokázala v úvodnej štvrtine držať krok kolektívnym výkonom. Evansová robila Slávii najväčšie problémy, ale po prvej štvrtine prehrávali len o päť bodov - 19:24. Lenže vstup do druhej desaťminútovky sa ukázal ako zlomový, družstvo z Istanbulu otvorilo túto časť zápasu 10:2 a rozdiel narástol do dvojcifernej hodnoty. Banská Bystrica sa snažila držať na dostrel, skúsenejší súper si to už dokázal s prehľadom udržiavať, keď vyhral prvý polčas 54:40.Po prestávke sa obraz hry a jeho scenár nezmenil, Besiktas si bez väčších problémov strážil svoj komfortný náskok a kľúčové hráčky Banskej Bystrice nevedeli vytvoriť súvislejší tlak. Aj preto pred poslednou štvrtinou prehrávali 52:74. V záverečných minútach sa už nič dramatické neudialo, priestor dostali hráčky z lavičiek, o víťazovi stretnutia už bolo rozhodnuté.