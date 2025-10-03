Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Piatok 3. október 2025Meniny má Stela
< sekcia Šport

SÚHRN KOLA: Prešov doma podľahol Košiciam 0:6

.
Na snímke zľava Marek Hudec (Prešov), Ján Blaško (Košice), Zachary George Taylor a brankár Jaroslav Janus (obaja Prešov) počas zápasu 8. kola hokejovej Tipsport extraligy HC Prešov - HC Košice 3. októbra 2025 v Prešove. Foto: TASR - Veronika Mihaliková

Košičania poskočili s 15 bodmi na 4. miesto.

Autor TASR
,aktualizované 
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Banská Bystrica 3. októbra (TASR) - Prešov 3. októbra (TASR) - Hokejisti Košíc si napravili v 8. kole Tipsport ligy chuť po dvoch prehrách. Na ľade Prešova zvíťazili hladko 6:0, tromi asistenciami sa blysol obranca Mislav Rosandič. Prešovčania majú na konte iba dve víťazstvá, v pondelok preberie tím nový tréner Kai Suikkanen. Košičania poskočili s 15 bodmi na 4. miesto.

8. kolo Tipsport ligy

HC Prešov - HC Košice 0:6 (0:1, 0:2, 0:3)

Góly: 16. Mikuš (Petráš, Rosandič), 23. Rogoň (Ferenc, Bartoš), 35. Lamper (Lunter, Šedivý), 42. Mikuš (Chovan, Rosandič), 55. Mikuš (Bartoš, Chovan), 57. Chovan (Rosandič, Bučko). Rozhodcovia: Hronský, Rojík – Tomáš, Tichý, vylúčení: 6:5, presilovky: 0:3, oslabenia: 0:1.

Prešov: Janus – Kozák, Tumanovs, Novota, Taylor, Hudec, Semaňák – Zabusovs, Buncis, Hannoun – Šille, Rapuzzi, Bačo – Štetka, Paločko, Valigura – Jokeľ, Suja, Chalupa

Košice: Riečický - Rosandič, Bučko, Dakhnovskyi, Ferenc, Šedivý, Bartoš, Mitro, Zuščák – Petráš, Chovan, Mikúš – Plokhotnik, Repčík, Lunter – Rogoň, Havrila, Lamper – Kvietok, Krivošík, Blaško


Hokejisti HK Nitra natiahli víťaznú sériu v domácej Tipsport lige už na šesť duelov a poskočili na čelo tabuľky. Strieborný tím uplynulej sezóny si pripísal plný bodový zisk na ľade Popradu po výsledku 3:2. „Corgoni“ sú na vedúcej pozícii s 18 bodmi o bod pred bratislavským Slovanom, Poprad prehral šiestykrát za sebou a je s troma bodmi na dne tabuľky.

Hostia položili základ úspechu v prvej tretine, keď odskočili na rozdiel dvoch gólov zásluhou Sebastiána Čederleho a Adama Nemca. V prostrednej časti pridal tretí presný zásah Nitry útočník Jakub Lacka a s nádejami „kamzíkov“ to vyzeralo mizivo. Domáci však duel zdramatizovali a boli aj blízko k vyrovnaniu. Najskôr v 50. minúte znížil Aurel Nauš a o necelých šesť minút neskôr prekonal hosťujúceho brankára Dylana Fergusona aj obranca Martin Bodák. Nitru zachránila 90 sekúnd pred treťou sirénou žŕdka po zakončení Petra Bjalončíka.



Tipsport liga - 8. kolo:

HK Poprad - HK Nitra 2:3 (0:2, 0:1, 2:0)

Góly: 50. Nauš (Sproul, Török), 56. Bodák (Calof, Bjalončík) - 5. Čederle (Lacka, Okoličány), 11. Nemec (Krištof), 27. Lacka (Okoličány, Čederle). Rozhodcovia: Crman, Krajčík - Orolin, Hercog, vylúčení: 2:1 na 2 min, navyše: Bača (Nitra) 5+DKZ za seknutie, presilovky a oslabenia: 0:0, 1641 divákov

Poprad: Belányi – Sproul, Nemčík, Bodák, Kotvan, Malina, Fereta, Kolba – Török, Cracknell, Nauš – Calof, Bjalončík, Gabor – Kundrik, Suchý, Majdan – Stanček, Výhonský, Šotek

Nitra: Ferguson – Osburn, Mezei, Carmichael, Stacha, Kalman, Vitaloš, Bača – Paulovič, Krištof, Passolt – Jackson, Bubela, Kováč – Lacka, Čederle, Okoličány – Molnár, Chrenko, Nemec – Bajtek



Hokejisti HK Dukla Michalovce si pripísali prvé víťazstvo v riadnom hracom čase v novom ročníku Tipsport ligy. V piatkovom súboji 8. kola uspeli na ľade HC MONACObet Banská Bystrica 4:3 a odlepili sa z dna tabuľky. Dvoma gólmi k tomu prispel Matúš Spodniak. Domáci prehrali tretí duel za sebou.

O výsledku sa prakticky rozhodlo už v prvej tretine, v ktorej dali Zemplínčania tri góly v rozpätí piatich minút. V strednom dejstve trestal nevyužité šance ´baranov´ Spodniak pohotovo spred bránky na 4:0. Zníženie privodil bekhendom Zigo a v tretej tretine sa z kruhu presadil aj Turnbull. V 54. minúte ho z mierneho uhla napodobnil Valach a z jasného duelu vznikla dráma, no domáci už vyrovnať ani v hre bez brankára nedokázali.

Tipsport liga - 8. kolo:


HC MONACObet Banská Bystrica - HK Dukla Michalovce 3:4 (0:3, 1:1, 2:0)

Góly: 36. Zigo (Turnbull, Faith), 49. Turnbull (Faith, Česánek), 54. Valach (Česánek, Michalčin) – 4. Fominych (Kytnár), 7. Welsh (Kytnár, Fominych), 9. Spodniak (Virtanen, Bindulis), 33. Spodniak (Roy, Virtanen). Rozhodcovia: Kocúr, Baluška – Durmis, Tvrdoň, vylúčení: 2:0 na 2 min., presilovky: 0:0, oslabenia: 0:0, 1967 divákov

Banská Bystrica: Rabčan – Lucas, Galipeau, Lee, Žabka, Michalčin, Česánek – Turnbull, Myklucha, Faith – Kukuča, Gron, Šoltés – M. Valach, Zigo, Kabáč – Nauš, Ondrušek, Matoušek

Hokejisti Spišskej Novej Vsi ukončili víťaznú trojzápasovú sériu hráčom Zvolena. Spišiaci uspeli na ľade svojho súpera v piatkovom stretnutí 8. kola Tipsport ligy zásluhou obrancu Martina Belluša, ktorý zariadil plný bodový zisk „rysov“ v 53. minúte rozhodujúcim presným zásahom na 3:2. Spišiaci sa vďaka tomu dostali v tabuľke o dva body pred svojho súpera na 8. miesto.

Hostí poslal do vedenia v 17. minúte premiérovým gólom v najvyššej slovenskej súťaži kanadský útočník Mathias Laferriere. Domáci však viedli po dvoch tretinách zásluhou Tannera Kaspicka a Mateja Maceka. Spišiaci mali výborný vstup do tretej časti, keď už po 25 sekundách hry vyrovnal Damien Giroux a „rysom“ zariadil trojbodový zisk Belluš.



Tipsport liga - 8. kolo:

HKM Zvolen - HK Spišská Nová Ves 2:3 (1:1, 1:0, 0:2)

Góly: 18. Kaspick (tr. strieľanie), 24. Macek (Cassels, Marcinek) – 17. Laferriere (Archambault, Turanský), 41. Giroux (Archambault, Rapáč), 53. Belluš (Teasdale). Rozhodcovia: Štefik, Snášel – Frimmel, Šoltéš, vylúčení: 5:6 na 2 min, presilovky: 1:0, oslabenia: 0:0, 1780 divákov

Zvolen: Kantor – J. Valach, Beňo, Wesley, Kowalczyk, Kobolka, D. Brejčák – Jääskeläinen, Cassels, Hecl – Zuzin, Kaspick, Kudrna – Marcinek, Šramaty, Macek – Lunter, M. Žiak, Kukos

Spišská Nová Ves: Valluš – Barcík, Romaňák, Belluš, A. Žiak, Ališauskas, Groch, Tóth – Rapáč, Giroux, Archambault – Laferriere, Rockwood, Teasdale – Stas, Viedenský, Giľák – Števuliak, Bortňák, Turanský – Gonda




Michalovce: Durný – Bindulis, Welsh, Marcinko, Lindelöf, Roman, Stripai, Ligas – Spodniak, Roy, Virtanen – Varga, Kytnár, Fominych – Safaraleev, Svitana, Matta – Hrabčák, Lichanec, Bartánus


Hokejisti Dukly Trenčín prehrali v 8. kole Tipsport extraligy s bratislavským Slovanom 2:3 po predĺžení a nenadviazali tak na predchádzajúce domáce víťazstvo s Popradom (3:0). Duel rozhodol Ryan Dmowski v presilovej hre.

Pod hradom Matúša Čáka otvoril skóre Jordan Bellerive, druhý pridal Samuel Krajč. Hostia potom znížili zásluhou Dominika Jendeka a v hre bez brankára vyrovnal 30 sekúnd pred koncom Tomáš Královič. V predĺžení rozhodli hostia v početnej výhode po vylúčení Hlaváča.


8. kolo Tipsport ligy

HK Dukla Trenčín - HC Slovan Bratislava 2:3 pp (2:0, 0:1, 0:1 - 0:1)

Góly: 8. Bellerive, 19. Krajč (Hudec, Krajčovič) – 23. Jendek (Šimun, Peterek), 60. Královič (Takáč, Varga), 63. Dmowski (Elson, O´Connor). Rozhodcovia: Orolin, Jobbágy – Staššák, Stanzel, vylúčení: 2:0 na 2 min., navyše Junca (Trenčín) 10 min. OT za nešportové správanie, presilovky: 0:1, oslabenia: 0:0, 4098 divákov.

Trenčín: Junca – Hlaváč, Drgoň, Mikuš, Hatala, Starosta, Laurenčík, Kalis, Nikmon – Ahl, Vitolinš, Leskinen – Lapšanský, Bellerive, Josling – Záborský, Šiška, Dudáš – Hudec, Krajč, Krajčovič

Slovan Kiviaho – Maier, O´Connor, Bačik, Acolatse, Fabuš, Královič, Ličko – Dmowski, Elson, Bondra – Takáč, Marcinko, Varga – Jendek, Petrek, Šimun – Kukumberg, Solenský, Petriska


Hokejisti Žiliny utrpeli v Tipsport extralige druhú prehru za sebou. Po tom, čo v nedeľu podľahli na ľade Slovana 1:5, nestačili v piatkovom domácom zápase na Liptovský Mikuláš. Zverenci Milana Bartoviča prehrali 1:3. Pre Liptákov je to naopak tretie víťazstvo v sérii.



8. kolo Tipsport ligy


Vlci Žilina - HK 32 Liptovský Mikuláš 1:3 (1:1, 0:0, 0:2)

Góly: 5. Gachulinec (Korenčík) – 1. Cormier (Nespala), 41. Nespala, 59. Sukeľ (Uhrík). Rozhodcovia: Goga, Žák – Vyšný, Konc, vylúčení: 1:5, presilovky a oslabenia: 0:0, 1886 divákov.

Žilina: Rychlík – Miller, Vajko, Pobežal, Gachulinec, Korenčík, Diakov, Dúbravík, Holenda – Mucha, Korczak, Kosmachuk – Ranford, Baláž, Avcin – Dej, Šmída, Kolenič – Koyš, Galamboš, Vašaš

Liptovský Mikuláš: Lebedeff – Lalík, Robertson, Flood, Mezovský, Jendroľ, Bíly, Kadlubiak, Sejna – Sukeľ, Cormier, Nespala – Ferkodič, Uhrík, Vojtech – Réway, Tritt, Šandor – Kuba, Vankúš, Kotvan
.

Neprehliadnite

Prezident podpísal novelu ústavy

Festival FESTUM Prešov 2025 spája umenie, priestor a emóciu

DANKO: Ľudia z Matovičovho hnutia ma príjemne prekvapili

KUNDRÁT: Ja som veľmi rada, že sa ešte stále držím v elite