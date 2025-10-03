< sekcia Šport
SÚHRN KOLA: Prešov doma podľahol Košiciam 0:6
Košičania poskočili s 15 bodmi na 4. miesto.
Autor TASR,aktualizované
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Banská Bystrica 3. októbra (TASR) - Prešov 3. októbra (TASR) - Hokejisti Košíc si napravili v 8. kole Tipsport ligy chuť po dvoch prehrách. Na ľade Prešova zvíťazili hladko 6:0, tromi asistenciami sa blysol obranca Mislav Rosandič. Prešovčania majú na konte iba dve víťazstvá, v pondelok preberie tím nový tréner Kai Suikkanen. Košičania poskočili s 15 bodmi na 4. miesto.
Hokejisti HK Nitra natiahli víťaznú sériu v domácej Tipsport lige už na šesť duelov a poskočili na čelo tabuľky. Strieborný tím uplynulej sezóny si pripísal plný bodový zisk na ľade Popradu po výsledku 3:2. „Corgoni“ sú na vedúcej pozícii s 18 bodmi o bod pred bratislavským Slovanom, Poprad prehral šiestykrát za sebou a je s troma bodmi na dne tabuľky.
Hostia položili základ úspechu v prvej tretine, keď odskočili na rozdiel dvoch gólov zásluhou Sebastiána Čederleho a Adama Nemca. V prostrednej časti pridal tretí presný zásah Nitry útočník Jakub Lacka a s nádejami „kamzíkov“ to vyzeralo mizivo. Domáci však duel zdramatizovali a boli aj blízko k vyrovnaniu. Najskôr v 50. minúte znížil Aurel Nauš a o necelých šesť minút neskôr prekonal hosťujúceho brankára Dylana Fergusona aj obranca Martin Bodák. Nitru zachránila 90 sekúnd pred treťou sirénou žŕdka po zakončení Petra Bjalončíka.
Hokejisti HK Dukla Michalovce si pripísali prvé víťazstvo v riadnom hracom čase v novom ročníku Tipsport ligy. V piatkovom súboji 8. kola uspeli na ľade HC MONACObet Banská Bystrica 4:3 a odlepili sa z dna tabuľky. Dvoma gólmi k tomu prispel Matúš Spodniak. Domáci prehrali tretí duel za sebou.
O výsledku sa prakticky rozhodlo už v prvej tretine, v ktorej dali Zemplínčania tri góly v rozpätí piatich minút. V strednom dejstve trestal nevyužité šance ´baranov´ Spodniak pohotovo spred bránky na 4:0. Zníženie privodil bekhendom Zigo a v tretej tretine sa z kruhu presadil aj Turnbull. V 54. minúte ho z mierneho uhla napodobnil Valach a z jasného duelu vznikla dráma, no domáci už vyrovnať ani v hre bez brankára nedokázali.
Tipsport liga - 8. kolo:
HC MONACObet Banská Bystrica - HK Dukla Michalovce 3:4 (0:3, 1:1, 2:0)
Góly: 36. Zigo (Turnbull, Faith), 49. Turnbull (Faith, Česánek), 54. Valach (Česánek, Michalčin) – 4. Fominych (Kytnár), 7. Welsh (Kytnár, Fominych), 9. Spodniak (Virtanen, Bindulis), 33. Spodniak (Roy, Virtanen). Rozhodcovia: Kocúr, Baluška – Durmis, Tvrdoň, vylúčení: 2:0 na 2 min., presilovky: 0:0, oslabenia: 0:0, 1967 divákov
Banská Bystrica: Rabčan – Lucas, Galipeau, Lee, Žabka, Michalčin, Česánek – Turnbull, Myklucha, Faith – Kukuča, Gron, Šoltés – M. Valach, Zigo, Kabáč – Nauš, Ondrušek, Matoušek
Hokejisti Spišskej Novej Vsi ukončili víťaznú trojzápasovú sériu hráčom Zvolena. Spišiaci uspeli na ľade svojho súpera v piatkovom stretnutí 8. kola Tipsport ligy zásluhou obrancu Martina Belluša, ktorý zariadil plný bodový zisk „rysov“ v 53. minúte rozhodujúcim presným zásahom na 3:2. Spišiaci sa vďaka tomu dostali v tabuľke o dva body pred svojho súpera na 8. miesto.
Hostí poslal do vedenia v 17. minúte premiérovým gólom v najvyššej slovenskej súťaži kanadský útočník Mathias Laferriere. Domáci však viedli po dvoch tretinách zásluhou Tannera Kaspicka a Mateja Maceka. Spišiaci mali výborný vstup do tretej časti, keď už po 25 sekundách hry vyrovnal Damien Giroux a „rysom“ zariadil trojbodový zisk Belluš.
Michalovce: Durný – Bindulis, Welsh, Marcinko, Lindelöf, Roman, Stripai, Ligas – Spodniak, Roy, Virtanen – Varga, Kytnár, Fominych – Safaraleev, Svitana, Matta – Hrabčák, Lichanec, Bartánus
Hokejisti Dukly Trenčín prehrali v 8. kole Tipsport extraligy s bratislavským Slovanom 2:3 po predĺžení a nenadviazali tak na predchádzajúce domáce víťazstvo s Popradom (3:0). Duel rozhodol Ryan Dmowski v presilovej hre.
Pod hradom Matúša Čáka otvoril skóre Jordan Bellerive, druhý pridal Samuel Krajč. Hostia potom znížili zásluhou Dominika Jendeka a v hre bez brankára vyrovnal 30 sekúnd pred koncom Tomáš Královič. V predĺžení rozhodli hostia v početnej výhode po vylúčení Hlaváča.
Hokejisti Žiliny utrpeli v Tipsport extralige druhú prehru za sebou. Po tom, čo v nedeľu podľahli na ľade Slovana 1:5, nestačili v piatkovom domácom zápase na Liptovský Mikuláš. Zverenci Milana Bartoviča prehrali 1:3. Pre Liptákov je to naopak tretie víťazstvo v sérii.
8. kolo Tipsport ligy
Vlci Žilina - HK 32 Liptovský Mikuláš 1:3 (1:1, 0:0, 0:2)
Góly: 5. Gachulinec (Korenčík) – 1. Cormier (Nespala), 41. Nespala, 59. Sukeľ (Uhrík). Rozhodcovia: Goga, Žák – Vyšný, Konc, vylúčení: 1:5, presilovky a oslabenia: 0:0, 1886 divákov.
Žilina: Rychlík – Miller, Vajko, Pobežal, Gachulinec, Korenčík, Diakov, Dúbravík, Holenda – Mucha, Korczak, Kosmachuk – Ranford, Baláž, Avcin – Dej, Šmída, Kolenič – Koyš, Galamboš, Vašaš
Liptovský Mikuláš: Lebedeff – Lalík, Robertson, Flood, Mezovský, Jendroľ, Bíly, Kadlubiak, Sejna – Sukeľ, Cormier, Nespala – Ferkodič, Uhrík, Vojtech – Réway, Tritt, Šandor – Kuba, Vankúš, Kotvan
8. kolo Tipsport ligy
HC Prešov - HC Košice 0:6 (0:1, 0:2, 0:3)
Góly: 16. Mikuš (Petráš, Rosandič), 23. Rogoň (Ferenc, Bartoš), 35. Lamper (Lunter, Šedivý), 42. Mikuš (Chovan, Rosandič), 55. Mikuš (Bartoš, Chovan), 57. Chovan (Rosandič, Bučko). Rozhodcovia: Hronský, Rojík – Tomáš, Tichý, vylúčení: 6:5, presilovky: 0:3, oslabenia: 0:1.
Prešov: Janus – Kozák, Tumanovs, Novota, Taylor, Hudec, Semaňák – Zabusovs, Buncis, Hannoun – Šille, Rapuzzi, Bačo – Štetka, Paločko, Valigura – Jokeľ, Suja, Chalupa
Košice: Riečický - Rosandič, Bučko, Dakhnovskyi, Ferenc, Šedivý, Bartoš, Mitro, Zuščák – Petráš, Chovan, Mikúš – Plokhotnik, Repčík, Lunter – Rogoň, Havrila, Lamper – Kvietok, Krivošík, Blaško
HC Prešov - HC Košice 0:6 (0:1, 0:2, 0:3)
Góly: 16. Mikuš (Petráš, Rosandič), 23. Rogoň (Ferenc, Bartoš), 35. Lamper (Lunter, Šedivý), 42. Mikuš (Chovan, Rosandič), 55. Mikuš (Bartoš, Chovan), 57. Chovan (Rosandič, Bučko). Rozhodcovia: Hronský, Rojík – Tomáš, Tichý, vylúčení: 6:5, presilovky: 0:3, oslabenia: 0:1.
Prešov: Janus – Kozák, Tumanovs, Novota, Taylor, Hudec, Semaňák – Zabusovs, Buncis, Hannoun – Šille, Rapuzzi, Bačo – Štetka, Paločko, Valigura – Jokeľ, Suja, Chalupa
Košice: Riečický - Rosandič, Bučko, Dakhnovskyi, Ferenc, Šedivý, Bartoš, Mitro, Zuščák – Petráš, Chovan, Mikúš – Plokhotnik, Repčík, Lunter – Rogoň, Havrila, Lamper – Kvietok, Krivošík, Blaško
Hokejisti HK Nitra natiahli víťaznú sériu v domácej Tipsport lige už na šesť duelov a poskočili na čelo tabuľky. Strieborný tím uplynulej sezóny si pripísal plný bodový zisk na ľade Popradu po výsledku 3:2. „Corgoni“ sú na vedúcej pozícii s 18 bodmi o bod pred bratislavským Slovanom, Poprad prehral šiestykrát za sebou a je s troma bodmi na dne tabuľky.
Hostia položili základ úspechu v prvej tretine, keď odskočili na rozdiel dvoch gólov zásluhou Sebastiána Čederleho a Adama Nemca. V prostrednej časti pridal tretí presný zásah Nitry útočník Jakub Lacka a s nádejami „kamzíkov“ to vyzeralo mizivo. Domáci však duel zdramatizovali a boli aj blízko k vyrovnaniu. Najskôr v 50. minúte znížil Aurel Nauš a o necelých šesť minút neskôr prekonal hosťujúceho brankára Dylana Fergusona aj obranca Martin Bodák. Nitru zachránila 90 sekúnd pred treťou sirénou žŕdka po zakončení Petra Bjalončíka.
Tipsport liga - 8. kolo:
HK Poprad - HK Nitra 2:3 (0:2, 0:1, 2:0)
Góly: 50. Nauš (Sproul, Török), 56. Bodák (Calof, Bjalončík) - 5. Čederle (Lacka, Okoličány), 11. Nemec (Krištof), 27. Lacka (Okoličány, Čederle). Rozhodcovia: Crman, Krajčík - Orolin, Hercog, vylúčení: 2:1 na 2 min, navyše: Bača (Nitra) 5+DKZ za seknutie, presilovky a oslabenia: 0:0, 1641 divákov
Poprad: Belányi – Sproul, Nemčík, Bodák, Kotvan, Malina, Fereta, Kolba – Török, Cracknell, Nauš – Calof, Bjalončík, Gabor – Kundrik, Suchý, Majdan – Stanček, Výhonský, Šotek
Nitra: Ferguson – Osburn, Mezei, Carmichael, Stacha, Kalman, Vitaloš, Bača – Paulovič, Krištof, Passolt – Jackson, Bubela, Kováč – Lacka, Čederle, Okoličány – Molnár, Chrenko, Nemec – Bajtek
HK Poprad - HK Nitra 2:3 (0:2, 0:1, 2:0)
Góly: 50. Nauš (Sproul, Török), 56. Bodák (Calof, Bjalončík) - 5. Čederle (Lacka, Okoličány), 11. Nemec (Krištof), 27. Lacka (Okoličány, Čederle). Rozhodcovia: Crman, Krajčík - Orolin, Hercog, vylúčení: 2:1 na 2 min, navyše: Bača (Nitra) 5+DKZ za seknutie, presilovky a oslabenia: 0:0, 1641 divákov
Poprad: Belányi – Sproul, Nemčík, Bodák, Kotvan, Malina, Fereta, Kolba – Török, Cracknell, Nauš – Calof, Bjalončík, Gabor – Kundrik, Suchý, Majdan – Stanček, Výhonský, Šotek
Nitra: Ferguson – Osburn, Mezei, Carmichael, Stacha, Kalman, Vitaloš, Bača – Paulovič, Krištof, Passolt – Jackson, Bubela, Kováč – Lacka, Čederle, Okoličány – Molnár, Chrenko, Nemec – Bajtek
Hokejisti HK Dukla Michalovce si pripísali prvé víťazstvo v riadnom hracom čase v novom ročníku Tipsport ligy. V piatkovom súboji 8. kola uspeli na ľade HC MONACObet Banská Bystrica 4:3 a odlepili sa z dna tabuľky. Dvoma gólmi k tomu prispel Matúš Spodniak. Domáci prehrali tretí duel za sebou.
O výsledku sa prakticky rozhodlo už v prvej tretine, v ktorej dali Zemplínčania tri góly v rozpätí piatich minút. V strednom dejstve trestal nevyužité šance ´baranov´ Spodniak pohotovo spred bránky na 4:0. Zníženie privodil bekhendom Zigo a v tretej tretine sa z kruhu presadil aj Turnbull. V 54. minúte ho z mierneho uhla napodobnil Valach a z jasného duelu vznikla dráma, no domáci už vyrovnať ani v hre bez brankára nedokázali.
Tipsport liga - 8. kolo:
HC MONACObet Banská Bystrica - HK Dukla Michalovce 3:4 (0:3, 1:1, 2:0)
Góly: 36. Zigo (Turnbull, Faith), 49. Turnbull (Faith, Česánek), 54. Valach (Česánek, Michalčin) – 4. Fominych (Kytnár), 7. Welsh (Kytnár, Fominych), 9. Spodniak (Virtanen, Bindulis), 33. Spodniak (Roy, Virtanen). Rozhodcovia: Kocúr, Baluška – Durmis, Tvrdoň, vylúčení: 2:0 na 2 min., presilovky: 0:0, oslabenia: 0:0, 1967 divákov
Banská Bystrica: Rabčan – Lucas, Galipeau, Lee, Žabka, Michalčin, Česánek – Turnbull, Myklucha, Faith – Kukuča, Gron, Šoltés – M. Valach, Zigo, Kabáč – Nauš, Ondrušek, Matoušek
Hokejisti Spišskej Novej Vsi ukončili víťaznú trojzápasovú sériu hráčom Zvolena. Spišiaci uspeli na ľade svojho súpera v piatkovom stretnutí 8. kola Tipsport ligy zásluhou obrancu Martina Belluša, ktorý zariadil plný bodový zisk „rysov“ v 53. minúte rozhodujúcim presným zásahom na 3:2. Spišiaci sa vďaka tomu dostali v tabuľke o dva body pred svojho súpera na 8. miesto.
Hostí poslal do vedenia v 17. minúte premiérovým gólom v najvyššej slovenskej súťaži kanadský útočník Mathias Laferriere. Domáci však viedli po dvoch tretinách zásluhou Tannera Kaspicka a Mateja Maceka. Spišiaci mali výborný vstup do tretej časti, keď už po 25 sekundách hry vyrovnal Damien Giroux a „rysom“ zariadil trojbodový zisk Belluš.
Tipsport liga - 8. kolo:
HKM Zvolen - HK Spišská Nová Ves 2:3 (1:1, 1:0, 0:2)
Góly: 18. Kaspick (tr. strieľanie), 24. Macek (Cassels, Marcinek) – 17. Laferriere (Archambault, Turanský), 41. Giroux (Archambault, Rapáč), 53. Belluš (Teasdale). Rozhodcovia: Štefik, Snášel – Frimmel, Šoltéš, vylúčení: 5:6 na 2 min, presilovky: 1:0, oslabenia: 0:0, 1780 divákov
Zvolen: Kantor – J. Valach, Beňo, Wesley, Kowalczyk, Kobolka, D. Brejčák – Jääskeläinen, Cassels, Hecl – Zuzin, Kaspick, Kudrna – Marcinek, Šramaty, Macek – Lunter, M. Žiak, Kukos
Spišská Nová Ves: Valluš – Barcík, Romaňák, Belluš, A. Žiak, Ališauskas, Groch, Tóth – Rapáč, Giroux, Archambault – Laferriere, Rockwood, Teasdale – Stas, Viedenský, Giľák – Števuliak, Bortňák, Turanský – Gonda
HKM Zvolen - HK Spišská Nová Ves 2:3 (1:1, 1:0, 0:2)
Góly: 18. Kaspick (tr. strieľanie), 24. Macek (Cassels, Marcinek) – 17. Laferriere (Archambault, Turanský), 41. Giroux (Archambault, Rapáč), 53. Belluš (Teasdale). Rozhodcovia: Štefik, Snášel – Frimmel, Šoltéš, vylúčení: 5:6 na 2 min, presilovky: 1:0, oslabenia: 0:0, 1780 divákov
Zvolen: Kantor – J. Valach, Beňo, Wesley, Kowalczyk, Kobolka, D. Brejčák – Jääskeläinen, Cassels, Hecl – Zuzin, Kaspick, Kudrna – Marcinek, Šramaty, Macek – Lunter, M. Žiak, Kukos
Spišská Nová Ves: Valluš – Barcík, Romaňák, Belluš, A. Žiak, Ališauskas, Groch, Tóth – Rapáč, Giroux, Archambault – Laferriere, Rockwood, Teasdale – Stas, Viedenský, Giľák – Števuliak, Bortňák, Turanský – Gonda
Michalovce: Durný – Bindulis, Welsh, Marcinko, Lindelöf, Roman, Stripai, Ligas – Spodniak, Roy, Virtanen – Varga, Kytnár, Fominych – Safaraleev, Svitana, Matta – Hrabčák, Lichanec, Bartánus
Hokejisti Dukly Trenčín prehrali v 8. kole Tipsport extraligy s bratislavským Slovanom 2:3 po predĺžení a nenadviazali tak na predchádzajúce domáce víťazstvo s Popradom (3:0). Duel rozhodol Ryan Dmowski v presilovej hre.
Pod hradom Matúša Čáka otvoril skóre Jordan Bellerive, druhý pridal Samuel Krajč. Hostia potom znížili zásluhou Dominika Jendeka a v hre bez brankára vyrovnal 30 sekúnd pred koncom Tomáš Královič. V predĺžení rozhodli hostia v početnej výhode po vylúčení Hlaváča.
8. kolo Tipsport ligy
HK Dukla Trenčín - HC Slovan Bratislava 2:3 pp (2:0, 0:1, 0:1 - 0:1)
Góly: 8. Bellerive, 19. Krajč (Hudec, Krajčovič) – 23. Jendek (Šimun, Peterek), 60. Královič (Takáč, Varga), 63. Dmowski (Elson, O´Connor). Rozhodcovia: Orolin, Jobbágy – Staššák, Stanzel, vylúčení: 2:0 na 2 min., navyše Junca (Trenčín) 10 min. OT za nešportové správanie, presilovky: 0:1, oslabenia: 0:0, 4098 divákov.
Trenčín: Junca – Hlaváč, Drgoň, Mikuš, Hatala, Starosta, Laurenčík, Kalis, Nikmon – Ahl, Vitolinš, Leskinen – Lapšanský, Bellerive, Josling – Záborský, Šiška, Dudáš – Hudec, Krajč, Krajčovič
Slovan Kiviaho – Maier, O´Connor, Bačik, Acolatse, Fabuš, Královič, Ličko – Dmowski, Elson, Bondra – Takáč, Marcinko, Varga – Jendek, Petrek, Šimun – Kukumberg, Solenský, Petriska
HK Dukla Trenčín - HC Slovan Bratislava 2:3 pp (2:0, 0:1, 0:1 - 0:1)
Góly: 8. Bellerive, 19. Krajč (Hudec, Krajčovič) – 23. Jendek (Šimun, Peterek), 60. Královič (Takáč, Varga), 63. Dmowski (Elson, O´Connor). Rozhodcovia: Orolin, Jobbágy – Staššák, Stanzel, vylúčení: 2:0 na 2 min., navyše Junca (Trenčín) 10 min. OT za nešportové správanie, presilovky: 0:1, oslabenia: 0:0, 4098 divákov.
Trenčín: Junca – Hlaváč, Drgoň, Mikuš, Hatala, Starosta, Laurenčík, Kalis, Nikmon – Ahl, Vitolinš, Leskinen – Lapšanský, Bellerive, Josling – Záborský, Šiška, Dudáš – Hudec, Krajč, Krajčovič
Slovan Kiviaho – Maier, O´Connor, Bačik, Acolatse, Fabuš, Královič, Ličko – Dmowski, Elson, Bondra – Takáč, Marcinko, Varga – Jendek, Petrek, Šimun – Kukumberg, Solenský, Petriska
Hokejisti Žiliny utrpeli v Tipsport extralige druhú prehru za sebou. Po tom, čo v nedeľu podľahli na ľade Slovana 1:5, nestačili v piatkovom domácom zápase na Liptovský Mikuláš. Zverenci Milana Bartoviča prehrali 1:3. Pre Liptákov je to naopak tretie víťazstvo v sérii.
8. kolo Tipsport ligy
Vlci Žilina - HK 32 Liptovský Mikuláš 1:3 (1:1, 0:0, 0:2)
Góly: 5. Gachulinec (Korenčík) – 1. Cormier (Nespala), 41. Nespala, 59. Sukeľ (Uhrík). Rozhodcovia: Goga, Žák – Vyšný, Konc, vylúčení: 1:5, presilovky a oslabenia: 0:0, 1886 divákov.
Žilina: Rychlík – Miller, Vajko, Pobežal, Gachulinec, Korenčík, Diakov, Dúbravík, Holenda – Mucha, Korczak, Kosmachuk – Ranford, Baláž, Avcin – Dej, Šmída, Kolenič – Koyš, Galamboš, Vašaš
Liptovský Mikuláš: Lebedeff – Lalík, Robertson, Flood, Mezovský, Jendroľ, Bíly, Kadlubiak, Sejna – Sukeľ, Cormier, Nespala – Ferkodič, Uhrík, Vojtech – Réway, Tritt, Šandor – Kuba, Vankúš, Kotvan