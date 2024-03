Banská Bystrica ocenila najlepších športovcov mesta za rok 2023

Ocenení za rok 2023



Kategória juniori (olympijské športy)



Jakub Borguľa – biatlon (VŠC Dukla Banská Bystrica)

Nina Filkorová – judo (ŠK Dukla Banská Bystrica)

Miroslav Krchňavý – atletika (AK ŠK UMB Banská Bystrica)



Kategória juniori (neolympijské športy)



Martina Sekerášová – fitness (ICN Slovakia)

Lukáš Zumrík – MMA (Dracula MONACObet Gym Banská Bystrica)



Olympijské športy



Viktória Forster – atletika (VŠC Dukla Banská Bystrica)

Marianna Jagerčíková – skialpinizmus (VŠC Dukla Banská Bystrica)

Petra Vlhová – alpské lyžovanie (VŠC Dukla Banská Bystrica)



Neolympijské športy



Jozef Buvala – Mas-Wrestling (ŠK Mas-Wrestling Banská Bystrica)

Oliver Kurek – silový trojboj, Mas-Wrestling (ŠK Kornel Banská Bystrica)



Kategória športové kolektívy



Slávia Banská Bystrica – basketbal



ŠK Centrum mládeže karate Banská Bystrica – karate



ŠK Raja Banská Bystrica – biathle, triathle





Kategória funkcionár, tréner, pracovník v športe



RSDr. Vladimír Hudec

Mgr. Tomáš Klein

Mgr. Imrich Kováč



Kategória víťazi internetového hlasovania



Jednotlivec: Rastislav Gašpar – ľadový hokej, hokejbal (HC ´05 Banská Bystrica)



Kolektív: Fit and Fun Banská Bystrica – športový cheerleading a moderná gymnastika



Poďakovanie pri príležitosti ukončenia športovej kariéry



Marek Hamšík



Športová osobnosť mesta Banská Bystrica za rok 2023



Jakub Borguľa



Sieň slávy športovcov mesta Banská Bystrica



doc. PhDr. Róbert Rozim, CSc. – in memoriam

Banská Bystrica 21. marca (TASR) - V Banskej Bystrici vo štvrtok ocenili najlepších športovcov mesta za rok 2023. V siedmich kategóriách si celkovo ocenenie prevzalo jedenásť nominovaných, najviac z VŠC Dukla Banská Bystrica.Z jednotlivých disciplín mali zastúpenie biatlon, džudo, atletika, fitnes, MMA, skialpinizmus, alpské lyžovanie, silový trojboj a mas-wrestling, ale aj ľadový hokej. Športovou osobnosťou mesta sa za rok 2023 stal Jakub Borguľa. Slovenský biatlonista je držiteľ dvojnásobného titulu majstra sveta vo vytrvalostných pretekoch kadetov.Ceny si okrem jednotlivcov prevzala aj štvorica športových tímov a traja zástupcovia v kategóriách funkcionár, tréner a pracovník v športe. Pri príležitosti ukončenia kariéry organizátori poďakovali niekdajšiemu slovenskému futbalistovi Marekovi Hamšíkovi.uviedol v tlačovej správe druhý zástupca primátora Martin Majling.Do Siene slávy mesta Banská Bystrica in memoriam zaradili Róberta Rozima, ktorý pôsobil ako vysokoškolský pedagóg, športovec a tréner. Podieľal sa na založení atletiky v meste pod Urpínom. Zaslúžil sa o vybudovanie atletického štadióna UMB v Banskej Bystrici. Na jeho počesť sa pravidelne organizuje Rozimov memoriál.Mesto sa taktiež stalo organizátorom tohtoročných ME v atletike do 18 rokov. Podujatie je na pláne od 18. do 21. júla 2024 na štadióne v Štiavničkách.