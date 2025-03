Banská Bystrica opäť prehrala, Skalica si pripísala cenné víťazstvo

MFK Dukla Banská Bystrica – MFK Skalica 0:2 (0:1)



Góly: 2. Smejkal, 66. Matějka. Rozhodovali: Smolák – Štofik, Bobko, ŽK: Richtárech, Sy, Godál, Rymarenko, Pišoja, Bažík (asistent trénera) – všetci B. Bystrica. Diváci: 822.



Banská Bystrica: Trnovský – Šikula (70. Malec), Godál, Hlinka, Záhumenský (84. Veselovský) – Sy, Pišoja, Richtárech, Victor (70. Slebodník) – Ezeh, Rmarenko



Skalica: Junas – Morong, Šuver, Podhorin, Gaži – Mášik (77. Hollý), Pudhorocký – Matejov (58. Leginus), Vlasko (58. Černek), Smejkal (77. Fábry) – Matějka (90+2 Sobczyk)

hlasy po zápase: /zdroj: TASR/:



Martin Poljovka, tréner Banskej Bystrice: "V druhej minúte sme absolútne nezvládli situáciu, ktorá zďaleka nebola gólová. Aktuálne sa nachádzame v situácii, že z takýchto situácií góly dostávame. Ovplyvnilo to zápasový plán. Reakcia mužstva počas celého prvého polčasu však bola fajn, vytvorili sme si celkom solídny a konštantný tlak. Bolo tam niekoľko šancí zo štandardných situácií, gól Richtárecha z tesného ofsajdu. Trošku ma mrzí, že ten jeden gól sme v prvom polčase nedali, lebo druhý polčas by vyzeral úplne inak. Sme zraniteľní vzadu a smerom dopredu sa na gólovú šancu veľmi veľa nadrieme. V druhom polčase to už bolo nervóznejšie, ale stále sme išli za vyrovnaním. Bohužiaľ, znovu sme nepremenili nejaké šance, asi najväčšia bola tá 'Rymova'. Gól na 0:2 už zápas definitívne zavrel."



David Oulehla, tréner MFK Skalica: "Som veľmi rád, že sme zápas zvládli za tri body, lebo každý jeden je v nadstavbovej časti dôležitý. Mali sme výborný vstup, dali sme rýchlo gól, čo bolo pre nás povzbudenie. Celkovo úvod bol od nás veľmi dobrý, mohli sme skôr zvýšiť na 0:2. Súper mal v prvom polčase jednu nebezpečnú strelu, dosť hrozil po dlhých loptách a štandardných situáciách, na čo sme sa pripravili. V druhom polčase súper postupne dával viac hráčov do výšky, prišiel Malec, zjednodušili hru, ale uskákali sme to. Pridali sme výborný druhý gól, ktorý nás upokojil, mohli sme pridať aj tretí. Musím mužstvu poďakovať, hráči idú na doraz, na krv. Mali kŕče, dohrávali to na hranici sebaobetovania. Som šťastný, vychutnáme si to."



Banská Bystrica 8. marca (TASR) - Futbalisti Banskej Bystrice v prvom kole nadstavbovej časti Niké ligy o záchranu podľahli doma Skalici 0:2 a prehrali už ôsmy ligový duel v rade. Záhoráci bodovali v štvrtom stretnutí za sebou a odpútali sa od predposlednej priečke. Tím spod Urpína zostal posledný a jeho strata na Trenčín vzrástla na tri body, AS má navyše zápas k dobru.Do vedenia išli hostia už v 70. sekunde po rýchlej akcii z pravej strany a centri Petra Pudhorockého, keď sa v päťke popri brániacom Nicolasovi Šikulovi presadil ľavačkou Tomáš Smejkal. Záhoráci nevyužili ďalšie šance z brejkov, domáci zase územnú prevahu, keď strelu Martina Rymarenka spoza šestnástky vychytal kvalitne Martin Junas. Po zmene strán Skalica zvýšila na 0:2 Lukášom Matějkom z hranice päťky a tento zásah Bystricu paralyzoval.