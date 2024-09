Banská Bystrica podľahla Košiciam a nevyhrala už šiesty zápas za sebou

MFK Dukla Banská Bystrica – FC Košice 2:3 (1:2)



Góly: 33. Rymarenko (z 11m), 68. Malec – 29. a 45+1 Niarchos, 90+2 Jones. Rozhodovali: Ruc – Straka, Kuba. ŽK: B. Ľupták, Migaľa – Krivák, Šípoš. ČK: 31. Jakubko (Košice) za zmarenie gólu úmyselnou rukou, 1032 divákov



Zostavy:



Banská Bystrica: Michal Trnovský – Mensah, Godál, Willwéber (64. Migaľa) – Šikula (76. Brenkus), B. Ľupták (64. Slebodník), Hlinka, Záhumenský – Veselovský (76. Hanes), Malec, Rymarenko



Košice: Šípoš – Kružliak, Krivák, Jakubko – Fabiš, Gallovič (90+4 Gorosito), Dalibor Takáč (46. Bokros), Magda (83. Jones) – M. Faško (71. P. Varga) – Medved, Niarchos (46. dos Santos)

AS Trenčín - FK Železiarne Podbrezová 1:1 (0:1)



Góly: 46. Donkor - 41. Ridwan. Rozhodovali: Očenáš – Roszbeck, Vass, ŽK: Ibrahim, Zorič, Sulejman - Galčík, Slávik.



AS Trenčín: Katič – Hájovský, Bondarenko, Stojsavljevič, Holúbek – Ben Sallam (58. Emeka) – Djerlek, Bariš (73. Bagin) – Sunday (73. Suleiman), Ibrahim (73. Zorič), Šefčík (46. Donkor)



FK Železiarne Podbrezová: A. Danko – Koštrna, Oravec, Grešák (51. Markovic) – Ďatko (51. Slávik), Š. Faško (70. Paraj), Štefánik (70. Deml), Ridwan – Galčík, Smékal, Yirajang (90.+2 Juritka)

Banská Bystrica 28. septembra (TASR) - V 9. kole futbalovej Niké ligy Banská Bystrica podľahla doma Košiciam 2:3 a nevyhrala už šiesty zápas za sebou, pričom tretíkrát po sebe prehrala. Futbalisti spod Urpína nastúpili zo zdravotných dôvodov bez brankára Reháka a stredopoliarov Pišoju a Richtárecha. Tím z východu republiky hral hodinu v oslabení bez vylúčeného Jakubka, no napokon naplno bodoval a nový tréner Roman Skuhravý si tak pripísal víťaznú ligovú premiéru.V prvom polčase išli hostia do vedenia po rohovom kope, keď hlavičku Medveda Trnovský vyrazil pred Niarchosa a ten nezaváhal. Domáci vyrovnali z penalty Rymarenkom po úmyselnej ruke Jakubka na čiare, ktorý sa porúčal z ihriska. Oslabení Východniari tesne pred prestávkou z priameho kopu vyťažili druhý gól. Odrazenú loptu poslal z hranice bieleho bodu presne k žrdi Niarchos. Ten už v druhom polčase nezasiahol a Bystričania vyrovnali Malecom z rohu päťky. Lenže v nadstavenom čase rozhodol o troch bodoch pre Košice šikovným zakončením z pravej strany šestnástky striedajúci Jones.Futbalisti AS Trenčín remizovali v sobotňajšom stretnutí 9. kola Niké ligy s FK Železiarne Podbrezová 1:1. Na víťazstvo v najvyššej súťaži čakajú od 3. augusta, v tabuľke sú so siedmimi bodmi priebežne na 10. mieste. Podbrezová figuruje s 9 bodmi na šiestej priečke.Hostí poslal do vedenia na konci prvého polčasu vydarenou obaľovačkou Ridwan Sanusi, AS vyrovnal krátko po prestávke zásluhou striedajúceho Brighta Donkora. Ten bol na ihrisku len pár sekúnd a sieť rozvlnil strelou z väčšej diaľky. V závere nevyužili veľké šance na rozhodnutie domáci Emeka a Ridwan a na strane hostí Galčík.