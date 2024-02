Banská Bystrica predĺžila zmluvy so štvoricou hráčov

Banská Bystrica 28. februára (TASR) - Hokejový klub HC '05 Banská Bystrica sa dohodol na predĺžení zmlúv so štvoricou svojich hráčov. Pod Urpínom budú aj v sezóne 2024/2025 pôsobiť útočníci Ján Petriska, Roman Faith, Rastislav Gašpar a Adam Stránský, na ktorých si vedenie klubu uplatnilo ročnú opciu.



Pre Gašpara to bude už tretia sezóna po návrate z HC Slovan Bratislava, v tej prebiehajúcej má na svojom konte v 36 zápasoch 20 bodov (14+6). "Som rád a veľmi vďačný, že môžem byť súčasťou môjho materského klubu aj budúcu sezónu. Sme tu super partia, čo je za mňa základ a verím, že sa nám podarí dosiahnuť tie najvyššie ciele, čím je pre mňa vysnívaný titul v rodnom meste," povedal.



"Rasťa netreba nejak obzvlášť predstavovať, je to domáci hráč a jeho hokejové kvality sú známe. Teší ma, že od jeho príchodu do tímu urobil pokrok, dostáva sa do najlepšieho hokejového veku a má stále priestor na výrazné zlepšenie, aby mohol patriť k lídrom v celkovom bodovaní v lige. Čo sa týka rozhodnutia využiť opcie v zmluvách na troch mladých hráčov, odráža to aj náš cieľ podporovať mladých ambicióznych hráčov a zároveň plánovať dlhodobo. Títo traja útočníci preukázali počas sezóny, že majú perspektívu a verím, že dokážu výrazne prispieť k našim budúcim víťazstvám," povedal pre klubový web športový manažér Ľuboš Pisár.



Štyria útočníci tak doplnili banskobystrických rodákov Tomáša Matouška a Andreja Bíreša, ktorí majú zmluvy do konca sezóny 2024/2025, a tiež brankára Eugena Rabčana, ktorý sa dohodol na spolupráci 2+1.