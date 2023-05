Banská Bystrica predĺžila zmluvy so 6 hráčmi, pokračujú Luža i Gašpar

Banská Bystrica 15. mája (TASR) – Hokejový klub HC '05 Banská Bystrica predĺžil v pondelok zmluvu so šesticou hráčov. Aj v nadchádzajúcej sezóne pokračujú pod Urpínom útočníci Rastislav Gašpar, Dominik Sojka, obrancovia Patrik Bačik, Matúš Holenda, Patrik Luža i brankár Filip Belányi.



"Som veľmi rád, že zostávam v Banskej Bystrici, rozhodne aj kvôli trénerom a hráčom, čo pokračujú ďalej. Myslím si, že počas sezóny sme ukázali, hlavne v závere základnej časti, kde mohla byť Bystrica po sezóne. To, že sme to nepotvrdili vo štvrťfinále, považujem za nedokončenú úlohu," uviedol Luža pre klubový web.



"Barani", ku ktorým prišiel obranca vlani z Michaloviec, si naňho uplatnili opciu. Banská Bystrica skončila v uplynulom ročníku najvyššej súťaže po základnej časti na štvrtom mieste, vo štvrťfinále play off nestačila na Spišskú Novú Ves, s ktorou prehrala 3:4 na zápasy.



Gašpar zaznamenal v základnej časti 29 bodov (10+19) v 50 zápasoch, v play off pridal ďalších päť (1+4). "Teším sa, že môžem znova hrať s týmito chlapcami. Chcem si to opäť užiť a verím, že sa mi bude dariť viac – nepadalo mi to tam tak, ako v predošlých sezónach," povedal Gašpar.