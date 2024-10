Banská Bystrica prehrala derby so Zvolenom, Spišská zdolala Košice

9. kolo TEL:



HC MONACObet Banská Bystrica – HKM Zvolen 1:3 (0:1, 0:2, 1:0)



Góly: 49. Výhonský (D. Stránský, Michalčin) – 9. Sheehy (Bracco, M. Hudec), 36. Kukuča (Zuzin, Macek), 39. Sheehy (Kudrna) Rozhodcovia: Jobbágy, J. Konc ml. – Kacej, Tvrdoň, vylúčení na dve min.: 2:2, presilovky: 0:1, oslabenia: 0:0, 3016 divákov (vypredané).



Banská Bystrica: Hrachovina – Scarlett, Chicoine, Žabka, Zeleňák, Michalčin, D. Stránský, Česánek – Petriska, Boucher, Voyer – Adams, Wedman, R. Faith – Výhonský, Bíreš, Tomka – A. Stránský, Čunderlík, Matoušek



Zvolen: Kantor – Halbert, Bindulis, Beňo, M. Hudec, Robertson, Sládok, Gron – Kudrna, Olson, M. Hecl – Bracco, Sheehy, R. Bondra – Kukuča, Zuzin, Macek – Marcinek, D. Jendek, Mišiak

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Vlci Žilina - HC MIKRON Nové Zámky 5:3 (2:0, 3:1, 0:2)



Góly: 4. Bezúch (Lukosevicius, Jones), 19. Fejes (Walega), 22. Koyš (Mráz, Gachulinec), 30. Bezúch (Lukosevicius, Tourigny) 37. Walega - 31. Kováč, 53. Tvrdoň (Bourdias, Guay), 56. Chatrnúch (Štrauch, Kováč), Rozhodovali: Baluška, Snášel – Frimmel, Orolin, vylúčení: 5:4 na 2 min, presilovky: 0:0, oslabenia: 1:0, 1806 divákov



Vlci Žilina: Lacouvée (Židek) – Tourigny, Rajnoha, Gachulinec, Pobežal, Holenda, Diakov – Bezúch, Jones, Lukosevicius – Mucha, Walega, Fejes – Varga, Mráz, Koyš – Belluš, Šmída, Juščák



HC MIKRON Nové Zámky: Grande (Rychlík) – Bourdias, Semaňák, Kowalczyk, Komuls, Roman, Luža, Chatrnúch – Ducharme, Slovák, Lapšanský – Tvrdoň, Hamaliuk, Guay – Handlovský, Ondrušek, Kodhaj – Kováč, Ružek, Štrauch

Na snímke malá potýčka hráčov, zľava Tomáš Mikúš (Košice), Samuel Barcík, Stephen Harper (obaja Spišská Nová Ves) počas zápasu 9. kola hokejovej Tipos extraligy HK Spišská Nová Ves - HC Košice v Spišskej Novej Vsi 11. októbra 2024. Foto: TASR - Veronika Mihaliková

HK Spišská Nová Ves - HC Kocice 6:4 (1:2, 2:2, 3:0)



Góly: 7. Andrusiak (Kestner, Barcík), 22. Andrusiak (Barcík, Kestner, 30. Romaňák (Andrusiak, Kestner), 46. Hannoun (Myklucha, Džugan), 57. Žiak (Andrusiak, Ford), 60. Džugán – 4. Teves (Martel, Pollock), 6. Gildon (Š. Petráš, Pollock), 23. Pollock, 37. Šimun (Janus, Krivošík). Rozhodovali: Moller, Štefik – Ordzovenský, Vyšný, vylúčení: 2:4 na 2 min., presilovky 1:0, oslabenia 0:0, 4013 divákov



S.N. Ves: Mitens – Groch, Ališauskas, Žiak, Valach, Romaňák, Barcík, Vaverčák – Majdan, Ford, Rapáč – Kestner, Harper, Andrusiak – Števuliak, Drábek, T. Danielčák – Džugan, Myklucha, Hannoun



Košice: Janus – Teves, Parlett, Gildon, Ferenc, Deyl, Šedivý – T. Mikúš, Krivošík, Jääskeläinen – Petráš, Pollock, Martel – Šimun, Kohút, Lamper – Rogoň, Havrila, Repčík



HK Poprad - HK DUKLA Trenčín 3:0 (1:0, 0:0, 2:0)



Góly: 19., 54. a 59. Cracknell (Calof), Rozhodovali: Novák, Krajčík – Tichý, Hajnik, vylúčení: 4:4 na 2 min + Bourque - Schmiemann 10 min za nešportové správanie, presilovky: 0:0, oslabenia: 0:0, 1971 divákov



HK Poprad: Vay (Belányi) – Brejčák, Kotvan – Ligas, Bourque – Turan, Fereta – Sluka; – Coskey, Cracknell, Calof – Török, Šiška, Centazzo – Paločko, Suchý, Nauš – Šotek, Urbánek, Kundrik



HK DUKLA Trenčín: Valent (Grigals) – Cardwell, Macejko – Hatala, Schmiemann – Laurenčík, Starosta – Bokroš, Hlaváč; – Šišovský, Baláž, Ahl – Josling, Stapley, Krajčovič – Hudec, Bortňák, Sojčík – Tomík, Dej, Vaňo

HK 32 Liptovský Mikuláš - HK Dukla Ingema Michalovce 1:5 (1:2, 0:2, 0:1)



Góly: 11. Žitný (Uhrík, Ullman) – 2. Bodák (Jasečko, Johnson), 12. Slováček (Bodák), 32. Varga (Johnson, Svitana), 38. Daugavinš (Rockwood), 49. Fominykh (Valach). Rozhodovali: Kocúr, Goga - Pribula, Bogdaň, vylúčení: 4:6 na 2 min, presilovky: 1:0, oslabenia: 0:0, 1174 divákov



L. Mikuláš: Fitzpatrick – Hraško, Ullman, Mezovský, Taylor, Lalík, Fekiač, Štrbáň, Šandor – Žitný, Quince, Gerlach – Chmielewski, Sukeľ, Réway – Avcin, Uhrík, Tkáč – Vojtech, Vankúš, Nespala



Michalovce: Glosár – Slováček, Bodák, Pišoja, Drgoň, Meliško, Marcinko, Jasečko – Krastenbergs, Rockwood, Daugavinš – Varga, Johnson, Svitana – Valach, Rönni, Fominych – Vašaš, Solenský, Kabáč



Banská Bystrica 11. októbra (TASR) - Hokejisti Banskej Bystrice v 9. kole Tipos extraligy prehrali na svojom ľade pred vypredaným hľadiskom derby duel so susedným Zvolenom 1:3 a vôbec prvýkrát v sezóne prišli doma o všetky body. Hokejisti spod Pustého hradu vyhrali po piatich prehrách za sebou a odlepili sa z predposlednej priečky tabuľky.Do vedenia išli Zvolenčania po parádnom zásahu Sheehyho z medzikružia. Bystričania potom pozahadzovali veľké šance, najmä Adams a pykali po strate puku, keď bez prípravy spomedzi kruhov zakončil v strednom dejstve Kukuča. Hostia využili aj prvú presilovku v zápase tesne pred druhou prestávkou z dorážky Sheehyho. V tretej tretine znížil domáci kapitán Výhonský spred bránkového priestoru, ale druhý gól už Bystrica nepridala, keď v presilovke nebol uznaný po zhliadnutí videa presný zásah Wedmana.Hokejisti Žiliny zvíťazili nad HC MIKRON Nové Zámky 5:3. "Vlci" tak preťali trojzápasovú šnúru prehier a s 11 bodmi na konte okupujú priebežnú ôsmu priečku. Nové Zámky utrpeli už piatu prehru za sebou a v tabuľke klesli so šiestimi bodmi na 11. miesto.Domáci tím otvoril skóre už v 4. minúte hry. Jarid Lukosevicius zahral puk pred bránu. Spracoval ho Juraj Bezúch, ktorý švihom prestrelil Jasona Grandeho. Do prvej prestávky "vlci" viedli už o dva góly zásluhou Huntera Fejesa, americký krídelník skóroval strelou pomedzi Grandeho nohy. V druhej dvadsaťminútovke najprv skóroval Patrik Koyš a na 4:0 zvýšil strelou z prvej Bezúch. Za hostí sa v 31. minúte presadil Hugo Kováč. Nádeje "býkov" v 37. minúte utlmil samostatný únik poľského reprezentanta Kamila Walegu, ktorý v oslabení zvýšil už na 5:1.V 53. minúte vykresal nádej hostí na zvrat teč Romana Tvrdoňa. Novozámčania opäť znížili skóre o necelé tri minúty neskôr z hokejky Romana Chartnúcha, ktorý tečoval vyrazenú strelu Andreasa Štraucha, no napokon to na zisk bodov nestačilo.Hokejisti HK Spišská Nová Ves zvíčazili v šlágri 9. kola Tipos ectraligy nad HC Košice 6:4 a upevnili si vedenie v tabuľke. Domáci dokázali štyrikrát zmazať jednogólové manko. V 57. minúte rozhodol o zisku troch bodov pre Spišiakov Adam Žiak, ktorý potrestal vylúčenie hostí za príliš veľa hráčov na ľade. Dvoma gólmi i asistenciami sa blysol kanadský útočník Zack Andrusiak.Hokejisti HK Poprad zlomili päťzápasovú sériu prehier. V 9. kole Tipos extraligy zdolali pred domácimi priaznivcami Duklu Trenčín 3:0. V tabuľke im so 14 bodmi patrí siedma priečka. Hostia sa so šiestimi bodmi držia v priebežnom poradí na 10. mieste."Kamzíci" v závere prvej tretiny využili zaváhanie obrancu Jakea Cardwella, ktorý nedokázal pripraviť o puk Andrewa Calofa. Kanadský útočník prihral priamo pred bránou voľnému Adamovi Cracknellovi, ktorý skóroval. V závere tretej tretiny sa o druhý presný zásah domácich postaralo opäť rovnaké duo Kanaďanov. Calof zahral puk na ľavý kruh Cracknellovi, ten poľahky poslal puk za chrbát ležiaceho Michala Valenta. V 59. zaznamenal Cracknell hetrik po presnej prihrávke od Calofa.Hokejisti HK Dukla Ingema Michalovce zvíťazili na ľade HK 32 Liptovský Mikuláš presvedčivo 5:1. Michalovčania dosiahli piate víťazstvo za sebou, Liptáci nenadviazali na svoj prvý triumf so Slovanom Bratislava (2:1 pp) a prehrali ôsmy duel v sezóne.Domáci sa držali na kontakt do polovice zápasu, no v 32. minúte zvýšil na rozdiel dvoch gólov Adam Varga a v 38. minúte sa k nemu pridal aj lotyšský útočník Kaspars Daugavinš. V tretej časti sa ešte presadil Daniil Fominych.