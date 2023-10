Basketbalistky Slávie Banská Bystrica prehrali s Panathinaikosom 63:67

Európsky pohár, ženy – E-skupina:



Slávia Banská Bystrica – Panathinaikos A.C. 63:67 (27:38)



zostava a body Banskej Bystrice: Martišková 14, Burová a Šimonovičová po 10, Mujovičová 9, Holíková 0 (Bogičevičová 10, Brabencová 8, Kozáková 2) - najviac bodov Panathinaikosu: Jonesová 22, Cvitkovičová 14, Stamolamprouová 8. TH: 10/9 – 18/14, fauly: 15 - 16, trojky: 8 - 5, rozhodovali: Nagy, Tőzsér (obaja Maď.), Radonjič (Bos. a Herc.), štvrtiny: 13:21, 14:17, 23:14, 13:15, 341 divákov.



Tabuľka E-skupiny:



1. Panathinaikos 2 2 0 158:150 4



2. Besiktas 1 1 0 97:69 2



3. BANSKÁ BYSTRICA 2 0 2 132:164 2



4. Mechelen 1 0 1 87:91 1



Hlasy po zápase:

Zuzana Žirková, trénerka Banskej Bystrice: „Trochu sa nám zúžila rotácia a nebolo to jednoduché to doplniť, ale myslím si, že každá jedna, ktorá vstúpila na ihrisko, tak každú jednu zastúpila. To bolo pre tím dôležité. Škoda toho záveru, po takom návrate, aký sme urobili a pri takom zápase, aký sme dokázali s nimi hrať, by bolo ku cti aj keby máme šťastie na konci a dali sme nejaký ľahký kôš.“



Natália Martišková, hráčka Banskej Bystrice: „Mrzí nás prvý polčas, ale v druhom polčase sme dokázali, kto naozaj sme, aký sme tím a že sa nevzdávame, či už hráme doma alebo vonku.“



Sabina Šimonovičová, hráčka Banskej Bystrice: „Som hrdá na náš tím, že sme sa dali dokopy po tom, nie úplne podarenom polčase. Škoda, že sme to nedotiahli do úspešného konca. Musíme sa z toho poučiť, v nedeľu a budúcu stredu nás čakajú ďalšie zápasy.“

Banská Bystrica 18. októbra (TASR) – Basketbalistky Slávie Banská Bystrica zatiaľ čakajú v E-skupine Európskeho pohára (Eurocup) na víťazstvo, vo svojom druhom vystúpení prehrali doma s gréckym Panathinaikosom 63:67. K úspechu im nepomohlo ani 14 bodov v podaní Natálii Martiškovej. O týždeň ich o 18.00 h opäť doma čaká belgický Kangoeroes Mechelen.Banská Bystrica neodštartovala podľa predstáv, dierami v obrane umožnila Panathinaikosu odskočiť na vedenie 7:0. Na konci tretej minúty sa konečne presadila za domáci tím Burová a z tohto momentu sa Slávia odrazila k otočeniu nepriaznivého stavu. Vďaka dobrej energii lavičkových hráčok sa zo stavu 4:11 podarilo domácim vyrovnať na 11:11 a razom to bol odlišný duel. Lenže hosťujúci tím opäť herne zabral a prvú štvrtinu vyhral 21:13. V druhej časti sa zopakoval podobný scenár, Slávia svojou bojovnosťou dostala Panathinaikos pod tlak a bola lepším tímom na palubovke. Na domácej strane ale následne prišiel herný kolaps, keď za 3 minúty bolo z 20:24 razom na tabuli 20:36. Bystrica to ani za tohto momentu nevzdala, pomohla si 7-bodovou šnúrou a na polčasovú prestávku išla za stavu 27:38.Slávia vstúpila do druhého polčasu aktívnejšie, agresívnejšou hrou nútila Panathinaikos k chybám a sama dokázala postupnými krokmi znižovať manko. V polovici tretej štvrtiny sa podarilo opäť vykresať nádej na obrat, keď na tabuli svietil stav 40:44, ale hosťujúce hráčky potom opäť nekompromisne trestali chyby v domácej obrane.. Banská Bystrica svoj boj o víťazstvo nevzdávala, dokonca v poslednej minúte tretej časti Šimonovičová vyrovnala na 50:50. Hosťujúca Jonesová ale z trestných hodov upravila na 52:50 pred poslednou štvrtinou. Práve Američanka v službách Panathinaikosu bola kľúčovou hráčkou, v dôležitých okamihoch to zobrala strelecky na seba. Tri minúty pred koncom síce Mujovičová vyrovnala na 60:60, no v koncovke sa napokon šťastena priklonila k Panathinaikou.