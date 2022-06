Banská Bystrica privíta atletické ME 2024 do 18 rokov

Banská Bystrica 28. júna (TASR) - Atletické majstrovstvá Európy do 18 rokov sa v roku 2024 uskutočnia v Banskej Bystrici. Európska atletika (EA) v utorok oficiálne potvrdila Slovensku pridelenie šampionátu. Národný atletický štadión v Banskej Bystrici privíta európsku elitu v tejto vekovej kategórii od 18. do 21. júla 2024.



Nový štadión si užije veľkú medzinárodnú premiéru už toto leto, keď bude koncom júla dejiskom Európskeho olympijského festivalu mládeže (EYOF). Ďalšia veľká akcia mládežníckej atletiky nenechá na seba dlho čakať, zmodernizovaný stánok na Štiavničkách, vrátane ďalšieho v poradí už tretieho plnohodnotného oválu v Banskej Bystrici, dáva príležitosť na zorganizovanie mládežníckeho atletického sviatku. "Poslednou podmienkou bolo podpísanie kontraktu, čo v praxi znamená, že sme potrebovali podpis zo strany organizátora Slovenského atletického zväzu a zo strany mesta Banská Bystrica. A keďže už máme za sebou aj tento posledný krok, tak môžeme oficiálne potvrdiť, že naše zmodernizované Štiavničky budú dejiskom tohto významného európskeho podujatia," uviedol pre web atletika.sk prezident SAZ Peter Korčok.



"Je to také vyústenie našej mnohoročnej práce, kde sme sa snažili o dosiahnutie takého kreditu nášho zväzu, aby sme takéto podujatie mohli ako organizátor dostať," dodal Korčok. Na zorganizovanie podujatia tohto typu podujatia nestačí len zmodernizovaný štadión, ešte dôležitejšie sú skúsenosti organizátora: "Hovoria za nás výsledky. Či je to organizovanie mítingu PTS, alebo blížiaci sa EYOF. Máme za sebou aj úspešné zvládnutie majstrovstiev Európy v krose, alebo aj Európsky pohár vo vrhoch a nemenej dôležité je aj to, že samotné mesto Banská Bystrica bola dejiskom viacerých veľkých športových podujatí."



Prvý európsky šampionát do 18 rokov sa uskutočnil v roku 2016 v gruzínskom Tbilisi. Druhé pokračovanie pripravil maďarský Győr. Potom zaúradoval koronavírus, pandémia zrušila tretie pokračovanie v talianskom Rieti. To sa prihlásilo o zorganizovanie podujatia opäť, no až pre rok 2026. V mozaike šampionátov tak doteraz chýbal dielik, ktorý prevezme štafetu, nakoniec sa organizácie zhostila Banská Bystrica. "Pre nás má veľký význam už samotný EYOF, pretože zasahuje kategóriu mladých športovcov, ktorých môžeme dlhodobejšie podporiť. A z tej veľkej množiny by mohli vyrásť športovci, ktorý budú budúcnosťou slovenskej atletiky. A tým, že šampionát U18 bude o dva roky po tomto olympijskom festivale, tak to celé tak nejako prirodzene na seba nadväzuje. A je to presne tá kategória, ktorú potrebujeme udržať pri tom športe. Aby sa začali viacej špecializovať a môžu sa predstaviť na domácej pôde. A to veľká motivácia nielen pre športovcov, ale aj trénerov," dodal Korčok pre web SAZ.



Slovensko na ME U18 získalo doposiaľ dve bronzové medaily zásluhou zverencov martinského kouča Pavla Slouku. V Tbilisi 2016 bola tretia Gabriela Gajanová na 800 m a v Győri 2018 Andrej Paulíny na 1500 m. V prvej osmičke ešte skončili chodec Ľubomír Kubiš (4. – 2018), výškarka Monika Zavilinská (5. – 2016) a štafeta 100 – 200 – 300 – 400 m v zložení Samuel Beladič, Oliver Hrudkay, Oliver Murcko, Marek Havík (5. – 2018).



Rada EA v Mníchove rozhodla aj o dejiskách ďalších vrcholných podujatí. ME 2023 v krose budú v Bruseli a halové ME 2025 v holandskom Apeldoorne.