Banská Bystrica remizovala s Trenčínom

Niké liga - 20. kolo:



MFK Dukla Banská Bystrica – AS Trenčín 1:1 (0:0)



Góly: 58. Polievka – 70. Gajdoš. Rozhodovali: Ruc – Pozor, Kmec, ŽK: Marquinho – Gong, 836 divákov.



Banská Bystrica: Hruška – Pišoja, Hlinka, Willwéber, Záhumenský – Veselovský (80. Depetris), Richtárech (76. Považanec), B. Ľupták, Marquinho (85. Hanes) – Polievka, Rymarenko



Trenčín: Kukučka – Kmeť, Bondarenko, Stojsavljevič, Kozlovský – Bariš – Gong (76. Sunday), Ibrahim, Gajdoš (90.+1 Hájovský), Soares – D. Hollý

Banská Bystrica 16. februára (TASR) - V piatkovom zápase 20. kola futbalovej Niké ligy remizovala Banská Bystrica s Trenčínom 1:1. Do vedenia išli domáci Polievkom jeho 11 gólom v sezóne, ale aktívnejší futbalisti spod hradu Matúša Čáka zaslúžene vyrovnali Gajdošom.V prvom polčase boli viac na lopte hostia, boli aktívnejší a vytvorili si šance. Najväčšiu nevyužil v 41. minúte Soares, keď strieľal v malom vápne do žrde. Na začiatku druhého polčasu Gajdoš sám pred brankárom Hruškom v šestnástke neposlal loptu do odkrytej bránky. A tak prišiel trest. Po centri Marquinha sa presadil pri žrdi hlavou kanonier Róbert Polievka. Trenčania nepoľavili a v 70. minúte vyrovnal spoza šestnástky parádnou strelou presne k žrdi Gajdoš. V nadstavenom čase nevyužil veľkú šancu Hollý, takže oba tímy si body delili.