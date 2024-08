Niké liga - 2. kolo:



MFK Dukla Banská Bystrica – MFK Skalica 1:1 (1:0)



Góly: 13. Veselovský – 90.+3 Ranko. Rozhodovali: Glova – Zemko, Kmec, ŽK: Richtárech, Brenkus, Hlinka – Fábry, Krčík, 1310 divákov.



Banská Bystrica: Rehák – Klimpl, Godál, Willwéber – Pišoja, Hlinka, Richtárech (81. B. Ľupták), Záhumenský (86. Šikula) – Malec (81. Hanes), Rymarenko, Veselovský (70. Brenkus)



Skalica: Junas – Krčík, Ranko, Hradecky, Černek – M. Nagy, Kopas – Morong (74. Gaži), Alves (46. Mášik), Matejov (46. Leginus) – Fábry

Banská Bystrica 3. augusta (TASR) - V 2. kole futbalovej Niké ligy Banská Bystrica remizovala so Skalicou 1:1 a remizovala v druhom zápase v rade. Záhoráci takisto bodovali druhýkrát v rade, tentoraz už aj so streleným gólom.Prvé momenty zápasu patrili hosťom, keď Fábry hlavičkoval tesne vedľa žrde a Nagy spoza šestnástky preveril Reháka. Na opačnej strane sa zastreľoval Veselovský. Ten napokon v trinástej minúte na dvakrát pokoril Junasa zvnútra šestnástky po peknej pätičke Rymarenka na Záhumenského, ktorý spätnou prihrávkou našiel úspešného strelca. Záhoráci si do prestávky nevypracovali šancu, naopak domáci mohli zvýšiť vedenie po strele Rymarenka a dorážke Maleca, no Junas podržal svoj tím. Po zmene strán nevyšiel Rymarenkovi únik a Skaličania mohli vyrovnať, keď Fábry prehodil vybehnutého Reháka, no lopta skončila na žrdi. Bystričan Rymarenko v poslednej minúte prestrelil prázdnu bránku a prišiel za to trest, keď v nadstavenom čase sa ujala po centri Černeka hlavička Ranka.