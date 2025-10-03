< sekcia Šport
Banská Bystrica remizovala v derby s Pohroním 1:1
Päť bodov na lídra strácajú Zlaté Moravce, tie zvíťazili doma nad Starou Ľubovňou 3:2.
Autor TASR
Bratislava 3. októbra (TASR) - Futbalisti Dukly Banská Bystrica remizovali v 11. kole MONACObet ligy s FK Pohronie 1:1. Napriek strate bodov sú však s 27 bodmi naďalej na čele tabuľky. Päť bodov na lídra strácajú Zlaté Moravce, tie zvíťazili doma nad Starou Ľubovňou 3:2.
11. kolo MONACObet ligy
MFK Dukla Banská Bystrica - FK Pohronie 1:1 (0:1)
Góly: 56. Gerec – 30. Špyrka (z 11 m), Rozhodcovia: Malárik – Capik, Maliňák, ŽK Gerec, Považanec – Ivan, Buhaj, Šubert.
FC ViOn Zlaté Moravce-Vráble - Stará Ľubovňa Redfox Football Club 3:2 (2:2)
Góly: 24. Nonikašvili (z 11 m), 37. Bukata, 90.+3 Kuzma – 15. a 29. Kolesár. Rozhodcovia: Gemzický – Lauer, Farkaš, ŽK: Záhumenský – 53. Kušnír, 452 divákov.
