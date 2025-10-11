< sekcia Šport
Banská Bystrica si triumfom v Púchove upevnila pozíciu lídra
Možnosť posunúť sa na druhú priečku nevyužili hráči Tatrana Liptovský Mikuláš.
Autor TASR
Bratislava 11. októbra (TASR) - Futbalisti MFK Dukla Banská Bystrica si upevnili v 12. kole druhej najvyššej slovenskej súťaže MONACObet liga pozíciu lídra tabuľky. Deviaty ligový triumf dosiahli Banskobystričania na ihrisku MŠK Púchov, ktorý zdolali 4:1 a pred druhými Zlatými Moravcami majú osembodový náskok. Púchovčania sú na dne tabuľky s deviatimi bodmi.
Možnosť posunúť sa na druhú priečku nevyužili hráči Tatrana Liptovský Mikuláš. Liptáci nepotrestali zaváhanie ViOnu a v Starej Ľubovni iba remizovali 1:1.
MONACObet liga - 12. kolo:
MŠK Púchov - MFK Dukla Banská Bystrica 1:4 (0:1)
Góly: 76. Mojžiš – 61. a 64. Alves, 18. Acosta, 52. Veselovský. Rozhodcovia: Kišš – Juhos, Zemko, ŽK: Arevalo, Kajsin (obaja B. Bystrica).
FC ŠTK 1914 Šamorín - MŠK Považská Bystrica 0:2 (0:1)
Góly: 10. Zemko, 88. Čelko. Rozhodcovia: Dzivjak – Dobrík, Mihalík, ŽK: Marong, Csorba, Pavúk, Kucman, Raška, Torres - Václav, Zemko, Liszka, 235 divákov.
OFK Baník Lehota pod Vtáčnikom - Slávia TU Košice 3:1 (0:0)
Góly: 47. Stareček, 66. Matúš, 72. Nsumoh - 82. Sabolčík. Rozhodcovia: Marhefka – Čajka, Ukropová, ŽK: Tatar, Matúš - Zolotovetskyj, Sabolčík, Hiba, Vancák, 930 divákov.
Stará Ľubovňa Redfox Football Club - MFK Tatran Liptovský Mikuláš 1:1 (0:0)
Góly: 51. Kousal - 59. Bartoš. Rozhodcovia: Chromý – Ralbovský, Cisko, ŽK: Guľda, Mašlej - Bučko, Bartoš, 445 divákov.
