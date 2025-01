Banská Bystrica si udržala čisté konto a Trenčín porazila 3:0

Tipos extraliga - 38. kolo:



HC MONACObet Banská Bystrica - HK Dukla Trenčín 3:0 (0:0, 0:0, 3:0)



Góly: 47. M. Bučko (Chicoine, Valigura), 52. Petriska (Bíreš, Zeleňák), 59. Voyer (Wedman). Rozhodcovia: Výleta, Goga – Vyšný, Knižka, vylúčení: 1:0 na 2 min., presilovky a oslabenia: 0:0, 1816 divákov.



Banská Bystrica: Rabčan – Scarlett, Chicoine, Michalčin, Zeleňák, M. Bučko, Česánek, Žabka – Boucher, Voyer, Kukuča – Šoltés, Wedman, R. Faith – Výhonský, Petriska, Valigura – Kalousek, Bíreš, Tomka



Trenčín: Grigals – Hatala, Hlaváč, Laurenčík, Macejko, Starosta, Goljer, T. Bokroš – Green, B. Mráz, Ahl – Krajčovič, Krajč, Tomík - Josling, Stapley, Leskinen – D. Hudec, Kalis, Bezúch



hlasy po zápase /zdroj: TASR/:



Ivan Majeský, asistent trénera Banskej Bystrice: "Bol to bojovný zápas. Prvú tretinu mal Trenčín lepší pohyb. My sme mali problém udržať sa s pukom v útočnom pásme. Hostia boli silní v obrannom pásme, prehusťovali to a vytvárali nátlak na našich hráčov. Opticky vyzeralo, že súper má navrch. V druhej tretine sa to vyrovnalo, viac-menej bol celý zápas vyrovnaný, my sme mali viac striel. Napokon poctivou prácou a dobrou defenzívou sme dokázali my dať ten prvý gól. Trenčín musel hru otvoriť a pridali sme aj ďalší. Sme radi za druhú nulu v rade. Brankárovi Rabčanovi výborne pomohli spoluhráči. Je to dôležité víťazstvo."



Andrej Hatala, obranca Trenčína: "Bol to vyrovnaný zápas. Čakalo sa, kto dá prvý gól. Dali ho Bystričania a potom to už išlo samo. Inkasovali sme stečované góly. Domáci mali asi trošku viac tlaku než my. Padlo im to tam a to rozhodlo o výsledku. Nemali sme žiadne vylúčenie, prvýkrát v sezóne, rozhodcovia nastavili latku, že menšie fauly pustili, no všetko bolo v rámci normy."



Banská Bystrica 14. januára (TASR) - Hokejisti Banskej Bystrice zdolali v 38. kole Tipos extraligy na svojom ľade Duklu Trenčín 3:0 a pripísali si tretiu výhru v rade. Tím spod hradu Matúša Čáka pokorili doma v tejto sezóne tretíkrát.Všetky góly dali domáci v tretej tretine, aj s prispením šťastia. V 47. minúte sa ujala nie príliš vydarená strela Bučka spoza kruhu, keď sa puk odrazil do siete od Kalisa. Na 2:0 zvýšil Petriska, ktorý poslal od zadného mantinelu puk do Grigalsa a od jeho tela sa dostal do bránky. Hostia v závere rozvlnili sieť, no gól Bezúcha napokon zrušili po trénerskej výzve pre ofsajd. Gólovú poistku pridal v závere v power play bez brankára Voyer.