< sekcia Šport
Banská Bystrica si v 1. kole na domácom ľade poradila so Zvolenom 5:1
V prvej tretine mali navrch domáci, keď išli do vedenia po dvoch tečoch Cartera Turnbulla a Andreja Kukuču. Zvládli aj tri oslabenia a udreli hneď z prvej presilovky Romanom Faithom z kruhu.
Autor TASR,aktualizované
Banská Bystrica 12. septembra (TASR) - Hokejisti Banskej Bystrice zvíťazili v prvom kole extraligy na svojom ľade v derby nad Zvolenom vysoko 5:1, keď základ úspechu položili v prvej tretine dvoma gólmi a v tretej tiež dvoma presnými zásahmi. Za stavu 3:0 vymenili hostia brankára, avšak dokázali iba raz znížiť.
V prvej tretine mali navrch domáci, keď išli do vedenia po dvoch tečoch Cartera Turnbulla a Andreja Kukuču. Zvládli aj tri oslabenia a udreli hneď z prvej presilovky Romanom Faithom z kruhu. Zvolen vymenil brankára Pavla Kantora za Romana Petríka a znížil zásluhou Petra Zuzina, ktorý si dorazil vlastnú strelu. Lenže v tretej tretine Bystričania našli recept aj na Petríka, Dávid Stránsky skóroval od modrej a vzápätí Turnbull z ľavej strany šikovným bekhendom.
V prvej tretine mali navrch domáci, keď išli do vedenia po dvoch tečoch Cartera Turnbulla a Andreja Kukuču. Zvládli aj tri oslabenia a udreli hneď z prvej presilovky Romanom Faithom z kruhu. Zvolen vymenil brankára Pavla Kantora za Romana Petríka a znížil zásluhou Petra Zuzina, ktorý si dorazil vlastnú strelu. Lenže v tretej tretine Bystričania našli recept aj na Petríka, Dávid Stránsky skóroval od modrej a vzápätí Turnbull z ľavej strany šikovným bekhendom.
Tipsport liga - 1. kolo:
HC MONACObet Banská Bystrica - HKM Zvolen 5:1 (2:0, 1:1, 2:0)
Góly: 8. Turnbull (Lee), 18. Kukuča (Šoltés, Gron), 32. Faith (Lucas, Turnbull), 46. Stránský (Michalčin, Ondrušek), 47. Turnbull (Faith, Myklucha) – 35. Zuzin (Cassels, Golian). Rozhodcovia: Štefík, Jobbágy – Durmis, Vyšný, vylúčení: 4:2 na 2 min., presilovky: 1:0, oslabenia: 0:0, 3016 divákov.
B. Bystrica: Rabčan – Lucas, Galipeau, Lee, Žabka, Michalčin, D. Stránsky – Turnbull, Myklucha, Faith – Kukuča, Gron, Šoltés – M. Valach, Zigo, Kabáč – Dej, Ondrušek, Matoušek
Zvolen: Kantor (32. Petrík) – J. Valach, Brejčák, Wesley, Golian, Kobolka, Beňo, Kowalczyk – Zuzin, Cassels, Hecl – Troock, Kaspick, Kudrna – Marcinek, Šramatý, Macek – Lunter, Hybský, Bodnár
HC MONACObet Banská Bystrica - HKM Zvolen 5:1 (2:0, 1:1, 2:0)
Góly: 8. Turnbull (Lee), 18. Kukuča (Šoltés, Gron), 32. Faith (Lucas, Turnbull), 46. Stránský (Michalčin, Ondrušek), 47. Turnbull (Faith, Myklucha) – 35. Zuzin (Cassels, Golian). Rozhodcovia: Štefík, Jobbágy – Durmis, Vyšný, vylúčení: 4:2 na 2 min., presilovky: 1:0, oslabenia: 0:0, 3016 divákov.
B. Bystrica: Rabčan – Lucas, Galipeau, Lee, Žabka, Michalčin, D. Stránsky – Turnbull, Myklucha, Faith – Kukuča, Gron, Šoltés – M. Valach, Zigo, Kabáč – Dej, Ondrušek, Matoušek
Zvolen: Kantor (32. Petrík) – J. Valach, Brejčák, Wesley, Golian, Kobolka, Beňo, Kowalczyk – Zuzin, Cassels, Hecl – Troock, Kaspick, Kudrna – Marcinek, Šramatý, Macek – Lunter, Hybský, Bodnár
hlasy po zápase /zdroj: TASR/:
Vlastimil Wojnar, tréner Banskej Bystrice: „Ceníme si toto víťazstvo, je dôležité aj vďaka tomu, že ide o derby a prvý zápas, v ktorom majú všetci hráči silu a sú zároveň aj nervózni. My sme to zvládli najmä vďaka brankárovi Eugenovi Rabčanovi a špeciálnym formáciám. Najprv sme ubránili perfektne tri oslabenia, potom sme dali gól z presilovky. Podržal nás pri jednej veľkej tutovke znovu Rabčan, kedy vytiahol gól prakticky z prázdnej bránky. Potom už išlo momentum zápasu na našu stranu. Chcem poďakovať divákom, ktorí od prvej do poslednej minúty fandili a vytvárali nám šiesteho hráča na ľade.“
Peter Mikula, tréner Zvolena: „Banská Bystrica bola jednoznačne lepšia. Začnem od buly, bola to z našej strany hrôza, potom takisto korčuľovanie, hra bez puku, presnosť, napádanie, prehrávali sme súboje jeden na jedného. Možno v druhej tretine sme trošku dostali Bystricu pod tlak, keď sme znížili na 3:1, no aj z toho mála, čo sme mali, sme nepremenili šance. A to v časti, kedy sa so zápasom dalo niečo robiť. Cez to všetko sme mohli vyhrať, ak by sme v prvých troch presilovkách dali aspoň dva góly. Najmä v prvej tretine ak by sme dali gól, tak sme mohli dostať vietor do plachiet. To sme nezvládli a súper sa dostal na koňa a dorazil nás na kolená.“
Vlastimil Wojnar, tréner Banskej Bystrice: „Ceníme si toto víťazstvo, je dôležité aj vďaka tomu, že ide o derby a prvý zápas, v ktorom majú všetci hráči silu a sú zároveň aj nervózni. My sme to zvládli najmä vďaka brankárovi Eugenovi Rabčanovi a špeciálnym formáciám. Najprv sme ubránili perfektne tri oslabenia, potom sme dali gól z presilovky. Podržal nás pri jednej veľkej tutovke znovu Rabčan, kedy vytiahol gól prakticky z prázdnej bránky. Potom už išlo momentum zápasu na našu stranu. Chcem poďakovať divákom, ktorí od prvej do poslednej minúty fandili a vytvárali nám šiesteho hráča na ľade.“
Peter Mikula, tréner Zvolena: „Banská Bystrica bola jednoznačne lepšia. Začnem od buly, bola to z našej strany hrôza, potom takisto korčuľovanie, hra bez puku, presnosť, napádanie, prehrávali sme súboje jeden na jedného. Možno v druhej tretine sme trošku dostali Bystricu pod tlak, keď sme znížili na 3:1, no aj z toho mála, čo sme mali, sme nepremenili šance. A to v časti, kedy sa so zápasom dalo niečo robiť. Cez to všetko sme mohli vyhrať, ak by sme v prvých troch presilovkách dali aspoň dva góly. Najmä v prvej tretine ak by sme dali gól, tak sme mohli dostať vietor do plachiet. To sme nezvládli a súper sa dostal na koňa a dorazil nás na kolená.“