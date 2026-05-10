Nedela 10. máj 2026Meniny má Viktória
Banská Bystrica stabilizovala káder, zostáva 13 hráčov

Na archívnej snímke zľava Simon Jellúš (Košice) a Roman Faith (Banská Bystrica) v 6. zápase štvrťfinále play off hokejovej Tipsport ligy HC MONACObet Banská Bystrica - HC Košice 28. marca 2026 v Banskej Bystrici. Foto: FOTO TASR - Ján Krošlák

Autor TASR
Banská Bystrica 10. mája (TASR) - Káder hokejovej Banskej Bystrice postupne naberá finálnu podobu. Vedenie extraligového klubu už má istotu, že kostra mužstva zostane zachovaná, keďže v tíme bude pokračovať trinásť hráčov z uplynulej sezóny. Medzi nimi figurujú aj zahraniční obrancovia Andrej Lucas a Justin Lee. Kontinuita overeného jadra má byť základom pri ďalšom budovaní tímu a zároveň môže pomôcť novým posilám pri adaptácii v novom prostredí. Klub o tom informoval na svojej oficiálnej webstránke.

Zotrvanie sa týka aj odchovancov Tomáša Ziga a Tomáša Matoušeka. Obaja patria medzi skúsených hráčov a v zostave majú stabilné miesto aj napriek nedávnym menším zraneniam. V tíme budú pokračovať aj Michal Kabáč a Dávid Šoltés. Šoltés má za sebou vydarenú sezónu, v ktorej sa priblížil k hranici 40 bodov a v základnej časti strelil 18 gólov. V kádri zostáva aj dvojica Marek Valach a Andrej Kukuča, ktorá sa v základnej časti postarala spolu o ďalších 32 gólov. Najmä Valach patril medzi pozitívne prekvapenia ročníka, keď sa z pozície hráča tretieho útoku zaradil medzi dôležité opory ofenzívy.

Dôležitou správou pre klub je aj pokračovanie obrancov Lucasa a Leeho. Američan Lucas bol jedným z dirigentov hry a v základnej časti nazbieral 41 kanadských bodov za tri góly a 38 asistencií, ku ktorým v play off pridal dve asistencie. Kanaďan Lee si v základnej časti pripísal 19 bodov za päť gólov a 14 asistencií, v play off pridal tri asistencie. V defenzíve zostáva i slovenská dvojica Christián Michalčin a Boris Žabka. O miesto v zostave bude bojovať Michal Laurenčík. Vedenie si poistilo aj Lukáša Tomku, súčasťou kádra je zatiaľ aj Richard Ondrušek, ktorý sa vo februári zaskvel hetrikom proti HKM Zvolen.
