Banská Bystrica ukončila sériu prehier, porazili Spišskú Novú Ves 5:1

HC ´05 Banská Bystrica - HK GROTTO Spišská Nová Ves 5:1 (1:0, 1:1, 3:0)



Góly: 6. Björkung (J. Sukeľ, Bíreš), 32. Bíreš (z trest. strieľania), 41. Šoltés (Jendek, Bačík), 45. Troock (Urbánek), 58. Ďatelinka (Holenda, J. Sukeľ) - 37. Nellis (Rapáč, Ulander). Rozhodovali: Baluška, Fridrich - M. Orolin, Vyšný, vylúčení na dve min: 3:2, presilovky: 0:0, oslabenia: 1:0, diváci: 1796.



Banská Bystrica: Rahm - Holenda, Bačík, Björkung, Kojo, Frídel, Ďatelinka, Pavlin - Šoltés, Kontos, Jendek - Troock, Tamáši, Urbánek - Gašpar, Bíreš, J. Sukeľ - Výhonský, G. Gabor, Kabáč



Spišská: Melicherčík - Beaudry, Romaňák, Ulander, Groch, Ališauskas, Žiak, Malina - Rapáč, Nellis, Majdan - Vartovník, Bortňák, Hamráček - Vandas, Kerbashian, Verbeek - Giľák, Salituro, D. Tkáč



Banská Bystrica 4. decembra (TASR) - Hokejisti HC '05 Banská Bystrica zvíťazili v nedeľňajšom stretnutí 23. kola Tipos extraligy nad HK GROTTO Spišská Nová Ves 5:1 a ukončili tak trojzápasovú sériu prehier. Išlo o prvú výhru trénera Douga Sheddena po príchode do tímu "baranov". Na druhej strane prehrala Spišská tretí duel po sebe, všetky na ihriskách súperov.Domáci išli do vedenia 2:0, keď sa v prvej tretine po nepremenenom trestnom strieľaní Šoltésa presadil spomedzi kruhov pohotový Björkung a v strednom dejstve využil druhé nariadené trestné strieľanie počas oslabenia sám faulovaný Bíreš. Hostia odpovedali do prestávky po peknom natlačení sa pred bránku Nellisa, avšak "barani" kontrovali v 35. sekunde tretej tretiny po rýchlom prechode do útoku Šoltésa – 3:1. Štvrtý zásah pridal po nevyužitej presilovke Spišiakov blafákom Troock a bodku za zápasom dala tvrdá rana kapitána Ďatelinku spoza kruhov.