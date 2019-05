Hokejisti B. Bystrice sa v G-skupine LM stretnú s týmito súpermi

Zloženie košov pred žrebom skupín:



1. kôš: Frölunda, Färjestad, SC Bern, HPK Hämeenlinna, HC Oceláři Třinec, Adler Mannheim, KAC Klagenfurt, Lulea HF



2. kôš: EV Zug, Kärpät Oulu, Bílí Tygři Liberec, Red Bull Mníchov, Graz 99ers, Djurgarden, Lausanne, Tappara Tampere



3. kôš: HC Plzeň, Augsburger Panther, Viedeň Capitals, Skelleftea, EHC Biel-Bienne, Pelicans Lahti, Mountfield Hradec Králové, HC Ambri-Piotta



4. kôš: Junosť Minsk, Frisk Asker, HC '05 iClinic Banská Bystrica, Grenoble, Rungsted Seier Capital, Cardiff Devils, GKS Tychy, Belfast Giants





Zloženie skupín:



A-skupina: KAC Klagenfurt, Tappara Tampere, EHC Biel-Bienne, Frisk Asker



B-skupina: HPK Hämeenlinna, EV Zug, HC Plzeň, Rungsted Seier Capital



C-skupina: Bílí Tygři Liberec, Augsburger Panther, Belfast Giants



D-skupina: Lulea HF, HC Oceláři Třinec, Lausanne, Pelicans Lahti, Junosť Minsk



E-skupina: SC Bern, Kärpät Oulu, Skelleftea, Grenoble



F-skupina: Adler Mannheim, Djurgarden, Viedeň Capitals, GKS Tychy



G-skupina: Färjestad, Red Bull Mníchov, HC Ambri-Piotta, HC '05 iClinic Banská Bystrica



H-skupina: Frölunda, Graz 99ers, Mountfield Hradec Králové, Cardiff Devils

Bratislava 22. mája (TASR) - Hokejisti HC '05 iClinic Banská Bystrica sa v základnej G-skupine Ligy majstrov 2019/2020 stretnú so švédskym Färjestadom, nemeckým klubom a vlaňajším finalistom Red Bull Mníchov a švajčiarskym HC Ambri-Piotta. Rozhodol o tom stredajší žreb na Zimnom štadióne Ondreja Nepelu v Bratislave.Trojnásobný slovenský majster sa pred žrebom - rovnako ako v uplynulých dvoch rokoch - ocitol vo štvrtom koši. Bolo tak jasné, že sa nemôže v jednej skupine stretnú s bieloruským Junosťom Minsk, nórskym Friskom Asker, francúzskym Grenoble, dánskym Rungsted Seier Capital, waleským Cardiffom Devils, poľským GKS Tychy či víťazom Kontinentálneho pohára Belfastom Giants. V prvom koši boli hneď tri švédske a jeden fínsky tím. V jednej skupine sa nemohli stretnúť dva tímy z jednej krajiny. Pri žrebe asistovala aj bývalá slovenská biatlonistka a trojnásobná olympijská šampiónka Anastasia Kuzminová či niekdajší fínsky reprezentant a strieborný medailista zo ZOH 2006 v Turíne Ville Nieminen. Kuzminová z 3. koša vyžrebovala "baranom" HC Ambri-Piotta.Banskobystričania už dvakrát účinkovali v LM, ani raz nepostúpili zo základnej skupiny. V minulej sezóne obsadili v skupine v konkurencii českého extraligistu Plzeň, švajčiarskeho Lugana a fínskeho JYP Jyväskylä so ziskom 4 bodov štvrté miesto.Vedenie "baranov" sa pôvodne nechcelo do nového ročníka LM prihlásiť, keďže doterajšia účasť v nej bol pre klub finančne stratová. Banskobystričania však napokon, aj po sérii rokovaní so zástupcami Ligy majstrov, SZĽH a Tipsport Ligy, svoj úmysel prehodnotili.V nasledujúcej sezóne sa predstaví v súťaži 32 tímov, pričom Slovensko má k dispozícii jednu miestenku. Titul obhajuje švédska Frölunda, ktorá vlani vo finále zdolala nemecký Red Bull Mmníchov 3:1 a získala už tretiu trofej v LM.