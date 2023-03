Banská Bystrica v úvodnom štvrťfinále play off zdolala Nové Zámky 3:2

HC '05 Banská Bystrica – HK Spišská Nová Ves 3:2 (1:1, 1:1, 1:0)



Góly: 5. Urbánek (Šoltés, Bíreš), 22. Ryczek (Watling, Kontos), 46. Troock (Kontos) – 13. Kerbashian (Réway, J. Valach), 39. Vartovník (Romaňák, Réway). Rozhodovali: Baluška, Crman – Jurčiak, Klejna, vylúčení: 3:5 na 2 min, navyše Nellis (Sp. N. Ves) 5 + DKZ za vrazenie na mantinel, presilovky: 1:2, oslabenia: 0:0, 2254 divákov.



Banská Bystrica: Sedláček – Bačík, Luža, Kojo, Ryczek, Ďatelinka, Cormier – Troock, Kontos, Watling – Šoltés, Tamáši, Jendek – Urbánek, Bíreš, J. Sukeľ – G. Gabor, Sojka, Kabáč



Spišská Nová Ves: Melicherčík – J. Valach, Ulander, Ouellet-Beaudry, Romaňák, Ališauskas, Malina – Rapáč, Bortňák, Vandas – Verbeek, Kerbashian, Majdan – La Porte, Nellis, Réway – Belluš, Vartovník, Džugan

Banská Bystrica 15. marca (TASR) - Hokejisti Banskej Bystrice zvíťazili v úvodnom štvrťfinále play off Tipos extraligy nad Novými Zámkami 3:2 a ujali sa vedenia v sérii hranej na štyri víťazné zápasy. Druhý duel medzi týmito súpermi je na programe už vo štvrtok, hrá sa znovu pod Urpínom.V prvej tretine išiel do vedenia domáci tím už v piatej minúte v presilovke po teči Urbánka. Hostia odpovedali rovnako v početnej výhode po presnej strele Kerbashiana z kruhu. Na začiatku druhej tretiny sa presadil bystrický obranca Ryczek z medzikružia, lenže Spišiaci odpovedal pred druhou prestávkou opäť v presilovke tečom Vartovníka. V tretej tretine skóroval najproduktívnejší domáci hráč Troock, ktorý rozhodol duel a potom nedohral spolu s Nellisom, ktorý ho vrazil na mantinel a dostal za to trest do konca zápasu.