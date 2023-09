Banská Bystrica vyhrala na pôde lídra zo Žiliny 4:1

7. kolo Niké ligy:



MŠK Žilina - MFK Dukla Banská Bystrica 1:4 (0:3)



Góly: 61. Nemčík - 8. Polievka, 16. Hlinka, 44. Arevalo, 89. Rymarenko. Karty: Stojčevski, Bari, Jambor. Rozhodovali: Kráľovič - Zemko, Košecký. 2345 divákov.



MŠK Žilina: Belko - Minárik, Stojčevski (46. Leitner), Nemčík - Rusnák (74. Javorček), M. Sauer, Gidi (78. Myslovič), Bari - Addo (74. Jambor), Ďuriš, Iľko (46. Essomba)



Ban. Bystrica: Hruška - Migaľa, Uhrinčať, Godál, Willwéber, Záhumenský - Rymarenko (90+2. Svetlík), Richtárech (87. Joao Victor), M. Hlinka (90+2. Hanes) - Arevalo (76. Slebodník), Polievka (90+2. Pišoja)



Žilina 16. septembra (TASR) - Futbalisti MFK Dukla Banská Bystrica uspeli v sobotnom dueli 7. kola Niké ligy na ihrisku lídra súťaže MŠK Žilina 4:1. Šnúru bez prehry natiahli na šesť zápasov a poskočili na druhú priečku neúplnej tabuľky o bod za svojho súpera. Žilina vyšla naprázdno po predchádzajúcich štyroch víťazstvách. Útočník hostí Róbert Polievka si pripísal gól a dve asistencie.Zápas sa od úvodu vyvíjal pre Žilinu zle, hostia po zásluhe trestali chyby v obrane MŠK. Najskôr v ôsmej minúte Polievka, následne v 16. minúte Hlinka a polčas hrôzy domáceho tímu uzavrel gólom do šatne Arevalo. Do druhého polčasu nastúpila iná Žilina, domáci po prestriedaní zavreli súpera v obrane, stačilo to však len na gól Nemčíka v 61. minúte. Dobýjanie bránky Dukly pokračovalo, nebolo však efektívne a tak Polievka v samom závere zápasu naservíroval Rymarenkovi loptu na štvrtý gól. Žilina tak po druhý raz v sezóne prehrala.