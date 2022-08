Banská Bystrica vyhrala nad Kladnom 6:3 a postúpila do finále

Tatranský pohár - sobota:



HC´05 Banská Bystrica - Rytíři Kladno 6:3 (1:1, 2:1, 3:1)



Góly: 20. Tamáši, 39. Kabáč, 40. Sojka, 52. Gašpar, 59. Kabáč, 60. Sojka - 4. Kubík, 28. Kubík, 45. Kubík, 296 divákov



Poprad 20. augusta (TASR) - Hokejisti HC´05 Banská Bystrica zvíťazili v zápase 75. ročníka Tatranského pohára na popradskom ľade nad tímom Rytíři Kladno 6:3 a postúpili do finále.Skóre stretnutia otvoril český tím, keď Adam Kubík využil v štvrtej minúte chybu banskobystrickej obrany. Na konci prvej tretiny vyrovnal Alex Tamáši, no v 28. minúte sa do vedenia dostalo opäť Kladno, keď Kubík dal svoj druhý gól v zápase. Banská Bystrica však dokázala otočiť priebeh stretnutia a po druhej tretine viedla 3:2. Michal Kabáč sa presadil v presilovej hre 5:3 a o minútu neskôr skóroval aj Dominik Sojka. V 45. minúte síce Kubík skompletizoval hetrik, ale zápas rozhodol Rastislav Gašpar. Na konci stretnutia pridala Bystrica ešte dva góly, presadili sa Kabáč a Sojka.Banská Bystrica sa stretne vo finále s lepším z večerného zápasu medzi domácim HK Poprad a fínskym Vaasan Sport.Adam Kubík, útočník Rytíři Kladno: "."Rastislav Gašpar, útočník HC´05 Banská Bystrica: "."