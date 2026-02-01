< sekcia Šport
Banská Bystrica vyhrala nad Zvolenom 7:3
Domáci išli do vedenia už v 35. sekunde, keď nezaváhal pred odkrytou bránkou Hecl. Lenže Bystričania do prestávky otočili stav na 4:1.
Autor TASR
Zvolen 1. februára (TASR) - Hokejisti Zvolena podľahli v 44. kole Tipsport extraligy na domácom ľade v derby Banskej Bystrici vysoko 3:7 a nepripísali si tak štvrtú výhru po sebe. Tím spod Urpína položil základ úspechu už v prvej štvrtine, v ktorej otočil stav z 0:1 na 4:1. Výsledok si poistil v tretej časti, hetrik zaknihoval Ondrušek.
Domáci išli do vedenia už v 35. sekunde, keď nezaváhal pred odkrytou bránkou Hecl. Lenže Bystričania do prestávky otočili stav na 4:1. Vyrovnal Faith, ktorý naslepo poslal puk pred bránku a od nohy domáceho Zuzina sa ocitol za Kantorom. Potom Rabčan vychytal veľké šance Zuzinovi a Heclovi a hostia potrestali chybnú rozohrávku súpera, konkrétne voľný Ondrušek v medzikruží. Na 3:1 zvýšil po peknej kombinačnej akcii prvého útoku Myklucha a o 15 sekúnd Michalčin uspel spoza kruhu a vyhnal Kantora z bránky. Zvolenčania v 2. tretine znížili na rozdiel gólu, Marcinek namieril presne spomedzi kruhov a v presilovke sa ujal teč Durandeaua. V tretej tretine však domáci znovu vyrobili chyby, ktoré potrestali Turnbull a dvakrát dôrazný Ondrušek pred bránkou.
HKM Zvolen - HC MONACObet Banská Bystrica 3:7 (1:4, 2:0, 0:3)
Góly: 1. Hecl (Marcinek, Zuzin), 30. Marcinek (V. Fekiač), 35. Durandeau (Jääskeläinen, Berger) - 7. Faith (Žabka, Turnbull), 15. Ondrušek, 18. Myklucha (Turnbull, Faith), 18. Michalčin (Valach, Gron), 48. Turnbull, 50. Ondrušek (Lucas), 53. Ondrušek (Lee, Matoušek). Rozhodovali: Stano, Klejna - Gegáň, Tichý, vylúčení: 1:2 na 2 min, presilovky: 1:0, oslabenia: 0:0, 3612 divákov.
Zvolen: Kantor (18. Petrík) - Valach, Brejčák, Berger, Golian, Beňo, Kowalczyk - Marcinek, Zuzin, Hecl - Jääskeläinen, Cassels, Durandeau - Macek, Šramaty, Kudrna - Lunter, Fekiač, Súľovský
Bystrica: Rabčan - Lucas, Galipeau, Lee, Žabka, Česánek, Michalčin, Meszáros - Turnbull, Myklucha, Faith - Kukuča, Gron, Valach - Tomka, Jasenec, Kabáč - Matoušek, Ondrušek, Sedliačik - Čunderlík
