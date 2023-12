Banská Bystrica zdolala doma Žilinu, Košice remizovali

MFK Dukla Banská Bystrica – MŠK Žilina 3:1 (0:0)



Góly: 66. Hlinka, 78. Polievka, 83. Depetris – 59. Minárik. Rozhodovali: Ziemba – Haliček, Bobko, ŽK: Depetris, Polievka – Jambor, Nemčík, M. Rusnák, 1300 divákov.



Banská Bystrica: Hruška – Uhrinčať, Godál, Willwéber – Richtárech (90. Slebodník), Hlinka – Pišoja (90.+1 Guimares), Považanec (70. Depetris), Záhumenský – Rymarenko, Polievka (90. Migaľa)



Žilina: Belko – Minárik, Hubočan, Nemčík – M. Rusnák (88. Leitner), Gidi (80. Kopas), Sauer, Bari (60. Javorček) – Addo (46. Bile), Jambor (80. Iľko), D. Ďuriš

FC Košice - MFK Ružomberok 2:2 (0:1)



Góly: 62. a 64. Medved - 13. Malý, 55. Lavrinčík. Rozhodovali: Kráľovič – Zemko, Vass, bez kariet, 1782 divákov.



Košice: Kira - Golikov (71, Petrák), Fabiš, Jonec, Šindelář, Mizerák - Gallovič, Greššák (84. Liener), Qose (84. Sovič) - Faško, Medved (90.+1 Vasiľ)



Ružomberok: Frühwald - Úradník (46. Selecký), Malý, Maslo, Gabriel, Tučný (67. Boďa) - Šefčík (71. Chobot), Lavrinčík, Zsigmund (90.+2 Kotula), Múdry - Chrien

AS Trenčín - FC ViOn Zlaté Moravce-Vráble 4:1 (2:0)



Góly: 5. Soares, 33. Nagy (vl.), 56. Kozlovský, 68. Kupusovič - 76. Čerepkai. Rozhodovali: Valent – Poláček, Borsányi, ŽK: Stojsavljevič - Duga, Mijič, 876 divákov.



AS Trenčín: Vozinha – Kmeť, Bondarenko, Stojsavljevič, Kozlovský (87. Skovajsa) – Gajdoš, Bariš – Gong, Ibrahim (87. Mikulaj), Soares (31. Sunday, 75. dos Santos) – Kupusovič (75. Hájovský)



FC ViOn Zlaté Moravce: Knobloch – Suľa, Majdan, Nagy, Stareček – Duga – Mondek (74. Čerepkai), Gono, Hodúr (62. Brenkus), Švec (74. Dulay) – Balaj

Banská Bystrica 16. decembra (TASR) - Futbalisti MFK Dukla Banská Bystrica zdolali v záverečnom jesennom kole Niké ligy doma Žilinu 3:1. Zastavili tak Žilinčanom ich deväťzápasovú sériu bez prehry. O víťazný zásah sa postaral kanonier Róbert Polievka, ktorý sa s desiatimi gólmi dostal na čelo tabuľky strelcov.V prvom polčase v chladnom počasí diváci sústredení iba na hlavnej tribúne gól nevideli, chýbali aj šance, väčšou početnosťou streľby sa prezentovali hostia. Po zmene strán domáci nepremenili po faule na Polievku penaltu, Rymarenko mieril vedľa žrde. Napokon išli do vedenia Žilinčania po exportnej strele Minárika spoza šestnástky. Bystričania však vyrovnali po rohovom kope, keď sa hlavou presadil v šestnástke Hlinka. V 78. minúte otočil vývoj z 0:1 na 2:1 volejom nepokrytý Polievka v pokutovom území a poistku v podobe tretieho gólu pridal v päťke striedajúci Depetris.Futbalisti FC Košice remizovali v sobotňajšom zápase 18. kola Niké ligy s MFK Ružomberok 2:2. Po záverečnom kole jesennej časti strávia zimnú prestávku na 10. mieste, keď v 18 zápasoch nazbierali 12 bodov. Na posledné miesto, na ktorom sú hráči Zlatých Moraviec, majú náskok 8 bodov. Ružomberčania majú 22 bodov a do jarnej časti, ktorá odštartuje 10. februára, vstúpia z 8. miesta.Domáci mali v prvom polčase viac z hry, ale lepší vstup do stretnutia mali hráči Ružomberka. Po centri Šefčíka sa k lopte dostal Malý, ktorý pohotovo prekonal brankára Kiru. Desať minút po zmene strán hostia zvýšili na 2:0 po strele Lavrinčíka, ktorý trafil pod hornú žrď. Po hodine hry však prišli veľké chvíle košického útočníka Žana Medveda. Po Gallovičovej prihrávke sa dostal do šance, v ktorej si poradil s Malým i Maslom a zblízka prestrelil brankára Frühwalda. O dve minúty už bolo vyrovnané, keď Medved hlavičkou zakončil center Fabiša - 2:2. V ďalšom priebehu už diváci gól nevideli.Futbalisti AS Trenčín zastavili v Niké lige sériu neúspechov. V sobotnom zápase 18. kola zdolali doma ViOn Zlaté Moravce-Vráble 4:1.Trenčania zvíťazili v lige po prvý raz od 30. septembra a v neúplnej tabuľke sa posunuli na šieste miesto. Zlaté Moravce sú bez víťazstva naďalej na poslednej priečke.