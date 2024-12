Banská Bystrica zdolala Duklu Trenčín 3:2 po nájazdoch

TEL-31. kolo:



HC MONACObet Banská Bystrica 3:2 pp a sn (1:1, 0:0, 1:1 – 0:0, 1:0)



Góly: 14. Bučko (Žabka, Matoušek), 42. Boucher (Kukuča, Chicoine), 65. Boucher – 7. Josling (Stapley, Schmiemann), 53. Leskinen (Schmiemann, Starosta). Rozhodcovia: Klejna, J. Konc ml. – Tomáš, Šoltés, vylúčení: 6:5, presilovky: 1:1, oslabenia: 0:0, 2859 divákov.



Banská Bystrica: Hrachovina – Scarlett, Chicoine, Michalčin, Bučko, Kozák, Žabka – Adams, Boucher, Faith – Šoltés, Voyer, Kukuča – Petriska, Bíreš, Matoušek – Kalousek, Valigura, Jedlíček

Trenčín: Grigals – Schmiemann, Starosta, Hatala, Hlaváč, Macejko, Laurenčík – Krajčovič, Green, Josling – Leskinen, Bortňák, Ahl – D. Hudec, B. Mráz, Bezúch – Ďurčo, Stapley, Holík

Banská Bystrica 26. decembra (TASR) - Hokejisti Banskej Bystrice v 31. kole Tipos extraligy vyhrali nad Trenčínom 3:2 po samostatných nájazdoch a posunuli sa na tretie miesto v tabuľke o bod pred bratislavský Slovan. Dvoma gólmi vrátane víťazného sa blysol Matthew Boucher. Tím spod hradu Matúša Čáka zostal desiaty po tretej prehre v rade.Do vedenia išli v úvode hostia v presilovke po strele Joslinga z kruhu, avšak domáci našli odpoveď nahodeným pukom Bučka od modrej, ktorý zapadol k žrdi za Grigalsa. Trenčania potom nevyužili tri presilovky a pykali na začiatku tretej tretiny v oslabení. Strelu Kukuču tečoval Boucher. Duel napokon poslal do predĺženia Leskinen z úniku gólom na 2:2 a v ňom mohol rozhodnúť, ak by využil aj ďalší únik. Bystričania nevyťažili nič z presilovky štyroch proti trom, no v nájazdoch strhli výhru na svoju stranu Boucherom v štvrtej sérii.